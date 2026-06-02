Здійнялася сильна пожежа: РФ влупила по житлових будинках у Сумах

Російські окупанти атакувала Суми ударними дронами в ніч на 2 червня.

РФ атакувала Суми

Що відомо:

Росія атакувала Суми дронами

У місті сталося два "влучання"

Під ударом опинилися житлові будинки

Російські окупанти атакували Суми ударними безпілотниками типу "Шахед" та "Молнія". У місті зафіксували кілька "прильотів". Це підтвердив в.о. голови міськради Артем Кобзар.

У ніч на 2 червня ворожі дрони влучили у багатоквартирний у Зарічному районі міста. Там виникло задимлення.

У Ковпаківському районі дрон влучив у приватний житловий будинок, там здійнялась пожежа.

"За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає. На місцях працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки уточнюються", - написав Кобзар.

Кордон.медіа зазначає, що удар був на рівні 9-го поверху. Внаслідок атаки у будинку вибиті вікна.

"У момент удару в одній із кімнат перебувала літня жінка - її госпіталізували медики", - йдеться у повідомленні.

У жінки була гостра реакція на стрес. У сусідній кімнаті був її син, він неушкоджений. Дрон влучив у стіну біля вікна, частково зруйнувавши її.

У Ковпаківському районі дрон влучив у приватний житловий будинок. Вибуховою хвилею були пошкоджені будинки поруч. На щастя, поранених та загиблих там немає.

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів. В результаті ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Згодом Київ знову опинився під атакою ракет. Повітряні сили попереджали по загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. За кілька хвилин після цього у столиці пролунала серія потужних вибухів.

Про персону: Артем Кобзар Артем Миколайович Кобзар (нар. 6 серпня 1982,Суми,Україна) — український політик, виконувач обов'язків мера Сум. У 2009 році закінчив Сумський національний аграрний університет за спеціальністю "Облік і аудит", здобув кваліфікацію спеціаліста з обліку та аудиту. 13 жовтня 2023 року обраний на посаду секретаря Сумської міської ради, пише Вікіпедія.

