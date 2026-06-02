Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакує столицю, подробиці

Руслан Іваненко
2 червня 2026, 02:32оновлено 2 червня, 04:12
google news Підпишіться
на нас в Google
ракета, дрон, Шахед
/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У ніч проти 2 червня російські окупаційні війська здійснюю чергову комбіновану атаку на Київ. У столиці лунають серії потужних вибухів, в районах столиці зафіксовано пожежі, пошкодження будівель та перебої з електропостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог застосовує балістичне озброєння для ударів по місту.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

відео дня

Перші наслідки атаки були зафіксовані у Подільському та Оболонському районах. У Подільському районі виникли пожежі в нежитлових спорудах, а в Оболонському через падіння уламків безпілотника пошкодження зазнала територія поблизу дитячого садка.

Згодом стало відомо про нові осередки займання в Оболонському районі на території недобудованого об’єкта. У Подільському районі горіли автомобілі, а уламки ракети впали на дах житлового будинку, спричинивши пожежу та пошкодження вікон.

Станом на 02:49 у Святошинському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. У Шевченківському районі уламки влучили в нежитлову будівлю, де загорілися другий і третій поверхи. Також у Дарницькому районі сталося займання на території автозаправної станції.

О 02:56 міська влада повідомила про перебої з електропостачанням у кількох районах столиці.

"Тимчасові відключення світла зафіксовано в Подільському, Оболонському та Святошинському районах", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Близько 03:00 стало відомо про повторне влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Подільському районі. Внаслідок удару відбулося часткове руйнування конструкцій, під завалами можуть перебувати люди.

За попередніми даними, щонайменше одна людина отримала поранення.

О 03:03 мер столиці повідомив про ймовірне влучання ракети у житловий будинок у Шевченківському районі. Пожежа виникла у 24-поверховій багатоповерхівці та охопила кілька поверхів.

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання ймовірно ракети в 24-поверховий житловий будинок, загоряння на рівні 4-5 поверхів", — повідомив Віталій Кличко.

Станом на 03:13 нові наслідки атаки зафіксували у Солом’янському та Голосіївському районах. У Солом’янському районі уламки, ймовірно, ракети пошкодили верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. У Голосіївському районі через падіння уламків виникла пожежа на території торговельного майданчика.

Оновлено 03:40 у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків ракети на територію житлового комплексу сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7–8 поверхів. У Святошинському районі зафіксовано загоряння на рівні першого поверху 5-поверхового житлового будинку.

Оновлено 03:44 За інформацією Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Сімох госпіталізовано до медичних закладів міста.

Оновлено 03:59 У Голосіївському районі внаслідок влучання та пожежі в поліклініці сталося руйнування другого та третього поверхів будівлі. Загалом у столиці на цей момент відомо про 14 постраждалих у Києві. 12 із них госпіталізували в стаціонари міських лікарень.

Новина доповнюється . . . .

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакує столицю, подробиці

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакує столицю, подробиці

02:32Війна
Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакує Україну, що відомо

Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакує Україну, що відомо

01:59Війна
РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

00:26Війна
Реклама

Популярне

Більше
Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Чому в СРСР спецслужби носили саме шкіряні куртки: відповідь здивує багатьох

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Життя чотирьох знаків зодіаку кардинально зміниться після "блакитного місяця"

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

Китайський гороскоп на завтра, 2 червня: Кролям — мстивість, Мавпам — драма

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

В українській мові немає слова "почва": як правильно називати землю - знають не всі

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 1 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

04:07

Як правильно прати подушки влітку в домашніх умовах: головні правила

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці хлопчика за партою за 14 с

03:30

Вони мають особливу енергію: у які дні народжуються найуспішніші люди

02:32

Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакує столицю, подробиці

02:29

Знають далеко не всі: райдуга чи веселка - як сказати правильно українською

Росія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - ПреображенськийРосія готується захопити один із обласних центрів України, це мета на 2026 рік - Преображенський
01:59

Гучні вибухи, руйнування, пожежі та постраждалі: РФ атакує Україну, що відомоФото

00:26

РФ запустила "Калібри" та підняла "Тушки": коли очікувати ракети над Україною

00:13

На Дніпропетровщині запустили безкоштовні соціальні автобуси — як вони курсують

01 червня, понеділок
23:22

"Ніхто не звітує": Ольга Сумська розкрила правду про сімейний бюджет

Реклама
23:16

Проточної води недостатньо: як правильно мити куплену полуницю у два крокиВідео

22:24

"У противника знизився рівень страху": окупанти посилили наступ - військовий

22:21

Орхідеї цвістимуть усе літо: що потрібно зробити в червні

21:29

Шалений успіх у всьому: кому зі знаків зодіаку пощастить уже в червні

21:23

Сотні "Шахедів" та "Тушки": РФ підготувала новий комбінований обстріл України

21:22

"Він на пенсії": легендарний 96-річний артист завершив кар’єру в кіно

21:16

МіГ-29 наздогнав і збив "Шахед" над Рівненщиною під час масованої атаки - відео

20:58

Гороскоп на завтра, 2 червня: Ованм - щастя, Близнюкам - роздратування

20:53

Хитра головоломка із сірниками: діти вирішують за секунди, а дорослі гублятьсяВідео

20:29

Улюблений колір — не випадковість: як вибір відтінку визначає характер

20:27

"Наших спроможностей достатньо": Буданов натякнув на строки завершення війни

Реклама
20:21

"Важко підрахувати": Влад Дарвін розповів, скільки заробляє на хіті "Три сестри"Відео

19:57

Куди насправді зникла техніка з ЧАЕС: таємниця, яку приховували рокамиВідео

19:56

Зеленський дав доручення дипломатам після Ставки: що в пріорітеті

19:29

Догляд за перцем у червні: чому більше не потрібно обривати квіти

19:17

Чим протерти меблі, щоб пил не осідав тижнями: трюк, про який знають одиниці

19:17

"Проблеми ігноруються": Лубинець обурений порушеннями прав громадян під час мобілізації

19:10

Як атаки на нафтову інфраструктуру впливають на Росію: Невзлін назвав головний ефектПогляд

19:01

Урожай буде до кінця літа: що потрібно посіяти на городі у червніВідео

18:46

Цибуля виросте великою і добре зберігатиметься: чим підживити її у червніВідео

18:39

Жаба залізла до хати: чому не можна її чіпати та чого чекати родині

18:24

Деякі продукти відчутно здорожчають влітку: експерти розповіли, що найбільше зросте в ціні

18:14

СБУ нарощує інтенсивність дронових ударів по рф, "діра" в її бюджеті збільшується, - експерт

18:12

Найгірший показник за 3 роки: яку площу України РФ окупувала в травні

18:03

Дуа Ліпа офіційно вийшла заміж – як пройшло весілля

17:53

Які українські прізвища були під забороною в СРСР: змушували змінювати

17:36

"Тепер є ми": зірка "Спіймати Кайдаша" оголосила про поповнення у родиніВідео

17:30

У регіонах будуть дощі: де буде найхолодніша погода

17:15

Трамп звернувся до Сі Цзіньпіна із проханням допомогти завершити війну в Україні – ЗМІ

17:02

В українській мові немає слова "плєсєнь": як сказати правильно - знають не всі

17:01

РФ вдарила по пологовому на Одещині: у момент атаки жінка народжувала дитину

Реклама
16:54

Які люди мають "золоту ауру": місяць народження розкриє приховані риси

16:45

Як не зіпсувати стильний образ зачіскою: 4 важливі правила на всі випадки життяВідео

16:22

На Житомирщині прикордонники збили "Шахед" зі стрілецької зброї

16:15

Чому 2 червня не можна ходити на цвинтар: яке церковне свято

16:07

На один знак зодіаку чекає неймовірний місяць кохання: гороскоп на червень 2026Відео

16:06

Долар і євро раптово підскочив: новий курс валют на 2 червня

16:05

Які речі категорично не можна витирати паперовими рушниками: список здивує

16:04

Риба сама проситиметься на гачок: найкращі дні для риболовлі у червні 2026Відео

16:00

Чи можна давати дітям пити сік: спеціаліст попередив батьків про шкоду

15:49

Носив на руках: Коляденко та Білик вразили несподіваним возз'єднаннямВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти