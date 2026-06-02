Серія гучних вибухів в Києві: РФ комбіновано атакує столицю, подробиці

У ніч проти 2 червня російські окупаційні війська здійснюю чергову комбіновану атаку на Київ. У столиці лунають серії потужних вибухів, в районах столиці зафіксовано пожежі, пошкодження будівель та перебої з електропостачанням.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що ворог застосовує балістичне озброєння для ударів по місту.

Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців не залишати укриття до завершення повітряної тривоги.

Перші наслідки атаки були зафіксовані у Подільському та Оболонському районах. У Подільському районі виникли пожежі в нежитлових спорудах, а в Оболонському через падіння уламків безпілотника пошкодження зазнала територія поблизу дитячого садка.

Згодом стало відомо про нові осередки займання в Оболонському районі на території недобудованого об’єкта. У Подільському районі горіли автомобілі, а уламки ракети впали на дах житлового будинку, спричинивши пожежу та пошкодження вікон.

Станом на 02:49 у Святошинському районі внаслідок падіння уламків спалахнула пожежа на території нежитлової забудови. У Шевченківському районі уламки влучили в нежитлову будівлю, де загорілися другий і третій поверхи. Також у Дарницькому районі сталося займання на території автозаправної станції.

О 02:56 міська влада повідомила про перебої з електропостачанням у кількох районах столиці.

"Тимчасові відключення світла зафіксовано в Подільському, Оболонському та Святошинському районах", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Близько 03:00 стало відомо про повторне влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок у Подільському районі. Внаслідок удару відбулося часткове руйнування конструкцій, під завалами можуть перебувати люди.

За попередніми даними, щонайменше одна людина отримала поранення.

О 03:03 мер столиці повідомив про ймовірне влучання ракети у житловий будинок у Шевченківському районі. Пожежа виникла у 24-поверховій багатоповерхівці та охопила кілька поверхів.

"У Шевченківському районі, внаслідок влучання ймовірно ракети в 24-поверховий житловий будинок, загоряння на рівні 4-5 поверхів", — повідомив Віталій Кличко.

Станом на 03:13 нові наслідки атаки зафіксували у Солом’янському та Голосіївському районах. У Солом’янському районі уламки, ймовірно, ракети пошкодили верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. У Голосіївському районі через падіння уламків виникла пожежа на території торговельного майданчика.

Оновлено 03:40 у Солом’янському районі внаслідок падіння уламків ракети на територію житлового комплексу сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7–8 поверхів. У Святошинському районі зафіксовано загоряння на рівні першого поверху 5-поверхового житлового будинку.

Оновлено 03:44 За інформацією Віталія Кличка, кількість постраждалих зросла до восьми осіб. Сімох госпіталізовано до медичних закладів міста.

Оновлено 03:59 У Голосіївському районі внаслідок влучання та пожежі в поліклініці сталося руйнування другого та третього поверхів будівлі. Загалом у столиці на цей момент відомо про 14 постраждалих у Києві. 12 із них госпіталізували в стаціонари міських лікарень.

