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"Де мій тато?": скандал через мобілізацію батька 5-річної дівчинки отримав продовження

Юрій Берендій
30 червня 2026, 21:04
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Примусова мобілізація батька-одинака обурила мережу. Чому ТЦК відмовив у відстрочці та як на інцидент із 5-річною дитиною відреагував омбудсмен Лубінець.
ТЦК мобілізували батька-одинака 5-річної дівчинки - деталі скандалу / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, "СВОЇ"

Про що йдеться у матеріалі:

  • На Дніпропетровщині примусово мобілізували батька-одинака
  • П'ятирічна дівчинка після затримання батька залишилась сама
  • ТЦК заявляє про розбіжності в документах

У Дніпропетровській області розгорівся гучний скандал через примусову мобілізацію чоловіка, який самостійно виховував п'ятирічну доньку. Поки керівниця дитсадка, яка тимчасово прихистила дитину, звинувачує ТЦК у жорстокому затриманні батька на вулиці, у військкоматі заявляють про юридичні розбіжності в документах на відстрочку та статус порушника обліку.

Директорка дитсадка розповіла, як дитина залишилася без батька

Однією з перших про інцидент детально розповіла керівниця дошкільного закладу Наталія Євтушенко. За її словами, чоловік самостійно виховував доньку після розлучення, а в день мобілізації саме прямував до дитячого садка, щоб забрати дитину. Після того як стало відомо, що батько не зможе приїхати, саме керівниця закладу взяла на себе відповідальність за дівчинку.

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"Вчора, після всього, що сталося, я забрала дитину тимчасово до себе, написала відповідну заяву про те, що беру на себе відповідальність. Його мобілізували прямо на вулиці, кинули на асфальт. Мені в садочок привезли тільки футболку цього чоловіка, розірвану на шматки. Коли батька дівчинки заштовхували до буса, він кричав, що у нього дитина в садочку, вигукував її ім'я та прізвище, просив дозволити показати рішення суду, яке лежало в автомобілі", - розповіла Наталія Євтушенко в коментарі ТСН.

Вона зазначила, що після отримання інформації про подію одразу вирушила до територіального центру комплектування разом із дитиною. За її словами, п'ятирічна дівчинка не розуміла, що сталося, постійно питала про батька та дуже важко переживала його відсутність. Директорка намагалася отримати бодай якусь інформацію від представників ТЦК, щоб пояснити дитині ситуацію, однак, як стверджує вона, відповіді так і не отримала.

"Коли я приїхала до ТЦК, дитина запитала: "Де мій тато?". Я пояснила, що йому потрібно підписати документи. Вона почала плакати й кричати. Я телефонувала до ТЦК, щоб дізнатися хоча б, що сказати дитині, але мені нічого не відповіли і навіть не повідомили, чи перебуває її батько там", - зазначила вона.

Наступного дня жінка виконала всі необхідні формальності із соціальними службами. Вона повідомила, що забезпечила дитину всім необхідним, а також підтвердила свою готовність тимчасово піклуватися про неї, поки не буде вирішено питання із батьком. Згодом ситуація змінилася після появи родича дівчинки.

"30 червня приїхав дідусь дитини - батько Кирила. Він подякував мені за те, що я забрала дівчинку. Зараз вона перебуває з ним, але попросила, щоб я приїжджала її навідувати. Я зроблю все можливе, щоб їй повернули батька", - наголосила Наталія Євтушенко.

Що відомо про сім'ю та спроби отримати відстрочку

За словами директорки дитсадка, сімейна історія дівчинки була непростою ще задовго до нинішніх подій. Вона наголосила, що протягом останніх років дитину фактично виховував лише батько, тоді як мати не брала участі у її житті. Хоча жінка юридично не позбавлена батьківських прав, суд визначив місце проживання доньки саме разом із батьком.

"Дитина три роки росте без мами і не знає, хто ця людина. Відомо, що жінка залишила ще одну дитину від іншого шлюбу та виїхала за кордон. Я знаю, що вихованням займався виключно тато. Є рішення суду про проживання дитини з ним, але мати батьківських прав не позбавлена", - пояснила Євтушенко.

Вона також повідомила, що, за наявною у неї інформацією, чоловік двічі звертався із заявами про оформлення відстрочки від мобілізації, однак отримував відмову. Крім того, саме в день затримання він планував звернутися до суду з позовом про позбавлення колишньої дружини батьківських прав, що, на її думку, могло б змінити юридичну ситуацію.

"Сьогодні він мав звертатися до суду щодо позбавлення матері дівчинки батьківських прав. Я дуже прошу повернути дитині батька. Її вже покинула мама, а тепер забрали ще й тата. Для цієї маленької дитини це може стати важкою психологічною травмою", - заявила керівниця дитячого садка.

Омбудсмен Дмитро Лубінець ініціював перевірку обставин

На резонансну історію оперативно відреагував Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Він підтвердив, що його представництво вже перевіряє всі обставини справи, оскільки йдеться про дитину, яка фактично залишилася без єдиного законного опікуна.

"У момент, коли чоловіка мобілізували, його п'ятирічна донька перебувала у дитячому садочку і фактично залишилася без єдиного дорослого поруч. За словами директорки закладу, саме батько після розлучення повністю відповідав за дитину, вирішував усі питання її життя та розвитку", - зазначив Дмитро Лубінець.

Омбудсмен звернув увагу, що за наявною інформацією чоловік двічі намагався оформити відстрочку, однак цього зробити не зміг. Саме тому, наголосив він, суспільство має отримати відповіді на питання щодо повноти перевірки всіх документів та врахування конкретних життєвих обставин родини. Він доручив своєму представнику у Дніпропетровській області Олексію Урлаткіну невідкладно встановити законність мобілізації, а також перевірити, які дії вживали державні органи для захисту прав малолітньої дитини.

"Зараз суспільство ставить запитання не для звинувачень, а для розуміння: чи все було враховано і чи всі обставини були побачені. Ми повинні перевірити законність мобілізації та обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування", - наголосив Лубінець.

Він також окремо підкреслив, що навіть в умовах війни державні рішення повинні враховувати людський вимір і права дітей, які можуть постраждати від адміністративних процедур.

"Мобілізація є необхідною для країни, яка захищається. Але сила держави вимірюється не лише здатністю діяти швидко, а й здатністю бачити людину в кожному рішенні. Саме тому кожен такий випадок потрібно чесно розбирати - не для конфлікту, а для справедливості", - підсумував Дмитро Лубінець.

У ТЦК пояснили, чому чоловіку відмовили у відстрочці

Після широкого розголосу офіційну заяву оприлюднив Дніпропетровський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. У відомстві повідомили, що чоловік перебував у розшуку як порушник правил військового обліку та раніше не прибув за отриманою повісткою.

"8 червня громадянину, який не мав офіційно оформленої відстрочки, було надіслано повістку із вимогою прибути 18 червня до Покровсько-Тернівського районного ТЦК та СП. У визначений день він не з'явився", - повідомили у ТЦК.

У центрі комплектування зазначили, що лише після пропущеної дати прибуття чоловік подав через Центр надання адміністративних послуг заяву про оформлення відстрочки. До пакета документів було долучено рішення Саксаганського районного суду Кривого Рогу від 3 липня 2025 року, яке визначало місце проживання дитини разом із батьком після розірвання шлюбу.

Разом із тим у ТЦК заявили, що під час перевірки офіційної копії судового рішення через ЦНАП було виявлено розбіжності. За інформацією відомства, у документі, який надійшов для перевірки, не містилося положення про встановлення факту перебування дитини на утриманні батька, а тому комісія не побачила достатніх правових підстав для надання відстрочки. У ТЦК також звернули увагу на те, що рішення суду датоване липнем 2025 року, але було подане лише у червні 2026-го.

"Після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац про встановлення факту перебування неповнолітньої дитини на утриманні був відсутній. Саме тому, враховуючи ці розбіжності, комісія ТЦК та СП ухвалила рішення про відмову у наданні відстрочки", - заявили у територіальному центрі комплектування.

У відомстві також наголосили, що сам факт розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини разом із батьком автоматично не підтверджує її самостійне виховання без участі матері. У ТЦК вважають, що юридично мати також має права й обов'язки щодо виховання доньки, якщо не позбавлена батьківських прав.

"Факт розірвання шлюбу не встановлює того, що військовозобов'язаний самостійно виховує дитину. Мати так само може і повинна брати участь у вихованні спільної дитини. 29 червня громадянина було доставлено до ТЦК як порушника правил військового обліку, після проходження військово-лікарської комісії його визнали придатним до військової служби, мобілізували та направили до військової частини", - повідомили у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП.

Вручення повісток в Україні
Вручення повісток в Україні / Інфографіка: Главред

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, радник міністра оборони Сергій Стерненко оголосив про початок масштабної реформи ЗСУ у червні. Зміни в мобілізації були окреслені як частина другого етапу реформи. Перший етап стосувався змін у грошовому забезпеченні та контрактній моделі, а другий етап буде присвячений переформатуванню системи мобілізації.

Керуючий партнер юридичної компанії Нікіта Муренко пояснив, які практичні новації торкнуться мобілізації у червні. Підвищення зарплат до трьох мінімальних зарплат та зміни у включенні працівників до списків на бронювання були названі ключовими.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець висловив занепокоєння системними порушеннями прав громадян під час мобілізаційних заходів. Звернення до Міноборони було надіслано з пропозицією створити робочу групу. Лубінець зазначив, що робочої групи досі немає і що надходять повідомлення про затримання громадян, застосування сили та вилучення особистих речей.

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Про персону: Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) - український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

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