Численні жертви, пожежі та руйнування: Росія завдала удару по Дніпру та Харківщині

У Дніпрі загинули шестеро людей. На Харківщині постраждали 14 осіб, зокрема, одна дитина.

Атака на Дніпро — кадри з постраждалого житлового кварталу

Коротко:

У Дніпрі після атаки РФ загинули 6 осіб, поранено 25

Зруйновано житлові будинки, серед постраждалих є дитина

Харківщина пережила масований обстріл, поранено 14 осіб

У ніч на 2 червня російська армія масовано атакувала Україну дронами та ракетами. Під удар окупантів потрапили Київ, Дніпро, Харків та інші міста.

Детальніше про наслідки атаки на Київ читайте в матеріалі: Масований удар РФ по Києву: зруйновано багатоповерхівки, 4 загиблих, десятки поранених.

Атака РФ на Дніпро

В результаті атаки країни-агресора РФ по Дніпру п'ятеро людей загинули, 25 – поранені.

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок удару окупантів по Дніпру частково зруйновано двоповерховий будинок, спалахнула пожежа. Також руйнування зафіксовано в кількох квартирах у чотириповерховому будинку.

Серед жертв – 73-річна жінка. Спочатку її госпіталізували у важкому стані. Згодом стало відомо, що вона загинула.

Ганжа повідомив, що зростає кількість постраждалих через атаку росіян на Дніпро.

За його словами, 23 людини госпіталізовано, зокрема й 13-річна дівчинка. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Троє поранених перебувають у важкому стані.

За останніми даними, у Дніпрі частково зруйновано багатоквартирні будинки, пошкоджено підприємство, пожежну частину, гаражі, знищено автомобілі. Загинуло шестеро людей.

33 людини поранені. 22-річний хлопець, 71-річна жінка перебувають у важкому стані.

24 людини, серед яких 16-річний хлопець і 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Решта лікуватимуться вдома.

У Кам'янському пошкоджено адміністративну будівлю, багатоквартирні будинки. Троє людей поранені. 50-річний чоловік та жінки 49 і 72 років доставлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

Звідки РФ запускає ракети по Україні

Серед жертв у Дніпрі – рятувальник, який прибув на виклик

Оновлено. За даними ДСНС, на Дніпропетровщині внаслідок ворожої атаки загинуло 6 осіб, зокрема, один рятувальник, ще 36 осіб отримали поранення.

"Вночі ворог атакував місто Дніпро. Під час роботи підрозділів ДСНС окупанти завдали повторного удару, внаслідок чого загинув рятувальник", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу в місті частково зруйновано двоповерхові та чотириповерхові багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищено гаражі та автомобілі.

Ушкодження отримала і пожежно-рятувальна частина: вибуховою хвилею у будівлі вибито вікна. Пожежі, що виникли, рятувальники ліквідували.

Наразі пошуково-рятувальна операція триває.

Ймовірно, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку перебувають люди.

На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.

У місті Кам'янське внаслідок атаки виникла пожежа на другому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку. Також пошкоджено адміністративну будівлю та одноповерховий житловий будинок.

Атака на Харківщину

Харківська область потрапила під масований ворожий обстріл. Сталися пожежі, є руйнування будівель і постраждалі.

Як повідомили у ДСНС, минулої ночі російські війська завдали комбінованого удару по Харкові та Барвенківській, Донецькій, Мерефянській, Височанській громадах області.

Горіли житлові будинки, господарські будівлі, гаражі, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Також пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки.

За попередніми даними, постраждали 14 осіб, зокрема, і одна дитина.

На місцях події працювали підрозділи ДСНС, Нацполіції, медики, волонтери та комунальні служби.

Атака на Київ 2 червня 2026 року — новини

Як писав Главред, в ніч на 2 червня російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Київ із застосуванням балістичної зброї. У столиці пролунала серія вибухів, зафіксовано пожежі в різних районах, пошкодження цивільної інфраструктури та перебої з електропостачанням.

За даними ДСНС, у Києві в результаті російського обстрілу 2 червня станом на 08:00 відомо про 4 загиблих і 58 постраждалих, з них 3 дітей.

Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масштабних російських обстрілів.

В результаті ворожих влучань пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Подільському, Шевченківському, Оболонському, Святошинському, Солом'янському, Голосіївському, Печерському та Дарницькому районах.

Вранці у вівторок, 2 червня, російська окупаційна армія знову атакувала Київ балістикою. Після нічних ударів у столиці знову пролунали дуже гучні вибухи.

Навіщо РФ лякає атаками на Київ: думка експерта

Країна-агресор Росія використовує погрози нових масованих ударів по Києву не тільки для тиску на Україну, але й як інструмент впливу на США та Китай. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, Кремль намагається переконати міжнародних партнерів у тому, що чергова масштабна атака здатна зламати опір України.

"Путін намагається переконати США і Китай у тому, що ще один масований удар по Україні — і українці здадуться. І своєрідний карт-бланш на це йому дали", — вважає експерт.

Жданов зазначив, що особлива увага Росії до Києва пов'язана з політичним і символічним значенням столиці. На його думку, Москва прагне створити картинку міста у вогні та димі, що нагадує перші години повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року.

"При цьому вона прагне розтрубити на весь світ, що Київ розбомблений, налякати, щоб люди були на нервах. Інформаційний супровід атак — це дуже важлива складова", — підкреслив експерт.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

