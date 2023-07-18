РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: що відомо

Вночі у Повітряних силах ЗСУ попереджали про комбіновану атаку російської окупаційної армії.

https://glavred.net/ukraine/rf-atakovala-yug-ukrainy-vzryvy-progremeli-v-odesse-i-nikolaeve-chto-izvestno-10486441.html Посилання скопійоване

Під час повітряної тривоги в Україні лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, alerts.in.ua

У ніч на 18 липня російські окупанти атакували Україну - у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи.

В Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про комбіновану атаку окупаційної армії. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування ворогом БПЛА; у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – балістики.

Вибухи в Одесі

Минулої ночі в Одесі пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе, передає Суспільне.

відео дня

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв що РФ атакує південь України ударними дронами.

"Ймовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він.

Пізніше з'явилася інформація ще про два вибухи.

Вибухи в Миколаєві

У Миколаєві минулої ночі також було голосно. Вибухи чули жителі міста чули близько 01:55.

У місцевих пабліках уточнюють, що пролунали два вибухи, які можуть бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Близько третьої години ночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про те, що в місті гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Ракетні удари РФ по Україні

Днями Керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні.

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Інші новини: