РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: що відомо

У ніч на 18 липня російські окупанти атакували Україну - у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи.
В Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про комбіновану атаку окупаційної армії. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування ворогом БПЛА; у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – балістики.
Вибухи в Одесі
Минулої ночі в Одесі пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе, передає Суспільне.
Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв що РФ атакує південь України ударними дронами.
"Ймовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він.
Пізніше з'явилася інформація ще про два вибухи.
Вибухи в Миколаєві
У Миколаєві минулої ночі також було голосно. Вибухи чули жителі міста чули близько 01:55.
У місцевих пабліках уточнюють, що пролунали два вибухи, які можуть бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.
Близько третьої години ночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про те, що в місті гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв.
Ракетні удари РФ по Україні
Днями Керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні.
У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.
У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.
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