УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: що відомо

Анна Ярославська
18 липня 2023, 06:40 оновлено 18 липня, 06:49
3295
Вночі у Повітряних силах ЗСУ попереджали про комбіновану атаку російської окупаційної армії.
Карта тривог, ППО, повітряна тривога
Під час повітряної тривоги в Україні лунали вибухи / Колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu, alerts.in.ua

У ніч на 18 липня російські окупанти атакували Україну - у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БПЛА і балістичних ракет. В Одесі та Миколаєві пролунали вибухи.

В Telegram-каналі Повітряних сил ЗСУ повідомили про комбіновану атаку окупаційної армії. В Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській областях – загроза застосування ворогом БПЛА; у Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Харківській, Кіровоградській областях – балістики.

Вибухи в Одесі

Минулої ночі в Одесі пролунали вибухи на тлі оголошеної повітряної тривоги через застосування ворожих дронів-камікадзе, передає Суспільне.

відео дня

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер заявляв що РФ атакує південь України ударними дронами.

"Ймовірні кілька хвиль атак. Існує також ракетна небезпека! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він.

Пізніше з'явилася інформація ще про два вибухи.

Вибухи в Миколаєві

У Миколаєві минулої ночі також було голосно. Вибухи чули жителі міста чули близько 01:55.

У місцевих пабліках уточнюють, що пролунали два вибухи, які можуть бути пов'язані з роботою протиповітряної оборони.

Близько третьої години ночі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у Telegram про те, що в місті гасять пожежу. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Ракетні удари РФ по Україні

Днями Керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявляла, що існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні.

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. Внаслідок атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Інші новини:

війна в Україні новини Миколаєва новини України новини Одеси вибух війна Росії та України ракетний удар
Реклама

Головне за день

Туристи РФ допомагають ЗСУ: в ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст

Туристи РФ допомагають ЗСУ: в ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст

07:22 Україна
РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: що відомо

РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: що відомо

06:40 Україна
Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два - Жданов

Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два - Жданов

03:10 Світ
Всі головні новини

Останні новини

07:22

Туристи РФ допомагають ЗСУ: в ISW оцінили наслідки атаки на Кримський міст

06:40

РФ атакувала південь України, вибухи пролунали в Одесі та Миколаєві: що відомо

06:05

Підрив Каховської ГЕС: як Україна протистоїть російському "не все так однозначно"Погляд

05:30

Як позбутися харчової мошки в квартирі: 3 способи назавжди забути дрозофілів

04:30

Ретроградна Венера 23 липня - 4 вересня: Терезам - колишній шанувальник, Стрільцям - розчаруванняВідео

Україна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – ЖдановУкраїна знайшла вразливе місце Кримського мосту, атаки незабаром повторяться – Жданов
04:00

Яке сьогодні свято 18 липня: кого потрібно привітати в цей день

03:10

Відновлення Кримського мосту може тривати рік-два - Жданов

02:35

Пропаганда не годує: путініст Лепс поскаржився на борги і злидні

02:05

Як охолодити автомобіль: хитрий лайфхак дає стовідсотковий результат

Реклама
01:30

"Поведінка всіх "клонів" дуже схожа": Попов розповів, як розрізняє двійників ПутінаВідео

17 липня, понеділок
23:58

"Крим – це частина України": у Пентагоні відреагували на підрив Кримського мосту

23:20

Після атаки на Кримський міст почнеться активізація ЗСУ на півдні України - Жданов

23:13

"Відволікаючий Куп’янський напрямок": Маляр пояснила, яку задачу поставив Кремль

22:44

Фатальна загадка дати народження: як обчислити доленосні роки

22:39

"Росія відправила поганий сигнал світу": Шольц здивований відмовою від зернової угоди

22:16

Запеклі бої під Бахмутом: численні втрати РФ схожі на "вагнерівські" - Череватий

22:02

"Росія просто тремтить за Кримський міст": Жданов розповів про провал Путіна

21:47

Віталій Портников. Путін прикриває міст курортникамиВідеоблоги

21:29

Штормити буде сильно: Україну накриє сонячний радіаційний шторм

21:25

Іноземні військові бази в Україні: Резніков пропонує змінити Конституцію

Реклама
20:52

Потрапляють у свої ж пастки: Гуменюк розповіла, як росіяни вправно самоліквідовуються

20:41

Путін відкрито погрожує українцям відповіддю за вибух на Кримському мосту

20:38

"Ніколи не забудеться": дружина Брюса Вілліса показала відео з ним на річницюВідео

20:10

Стоять понад 100 тисяч окупантів і 900 танків: РФ стягнула дуже потужне угруповання

19:54

"Продовжимо робити неможливе": Резніков розкрив дату наступного Рамштайну

19:23

"Намагаються розгромити наші війська": ЗСУ вступили в бій з окупантами

19:20

Кремлівські маніяки зовсім заплуталися в кваліфікації подійПогляд

19:18

"Демонтаж з кувалдами": Кацурін розповів, як відгуляв незвичайний "мальчішнік"

19:15

Як сказати українською "оставить в покое": Авраменко назвав неочевидний варіант

19:04

"Зовсім не схожий на себе": Кіркоров налякав росіян новим стилем

19:04

"Накопичили крилаті ракети": Росія може помститись за Кримський міст масштабною атакою

18:23

Після спеки почнеться потоп в Україні: синоптики заявили про різку зміну погоди

18:10

Віддав життя за побратимів: під час контрнаступу загинув командир Анатолій Тегза

18:07

Розпочала "голодні ігри": Кулеба пояснив, чому РФ вийшла із "зернової угоди"

17:39

"Ми не боїмося": Зеленський відреагував на вихід РФ із зернової угоди

17:31

Путін наказав терміново зібрати нараду через атаку на Кримський міст

16:57

Путіна може не бути в живих: експерт розкрив роль двійників диктатораВідео

16:54

Ще один спортсмен: у Шакіри новий роман з баскетболістом - ЗМІ

16:53

Дівчина придумала супер-засіб, який прибере неприємний запах з унітазуВідео

16:45

У Росії плюхнувся в море штурмовик Су-25: росіяни стояли з відкритими ротами

Реклама
16:34

У Китаї хочуть співпрацювати та продовжити "зернову угоду"

16:09

Хрусткі огірочки смакуватимуть всю зиму: важливий секрет від умілих господинь

15:51

Що за круглі дірки в асфальті: навіщо працівники "псують" нову дорогу

15:50

Відрахування частини пенсій: хто із 1 вересня може залишитись без виплат

15:48

Росія в істериці відкликає гарантії безпеки в Чорному морі, зернова угода припинена

15:35

До кінця року вийдемо на держкордон: Світан назвав умову перелому у війні

15:15

Ахнули навіть лікарі: прикутий до ліжка боєць ЗСУ заговорив

15:13

Ніколь Кідман розкрила секрет успішного шлюбу з Кітом Урбаном

15:02

Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

15:01

Навіщо при варінні картоплі додають кріп: 4 секрети ідеальної страви

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про сало
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та України
Мода та краса
Мода 2023Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні помилкиГарний манікюр
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти