РФ вбила сім'ю українського журналіста: подробиці ракетного удару по Львову

Серед загиблих виявилися рідні журналіста Володимира Садового - його мама і сестра.

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Анастасія Сенів та Мирослава Садова загинули у Львові / Facebook/igor.zinkevych

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по Львову у ніч на 6 липня, загинула сім'я журналіста Володимира Садового.

Серед загиблих виявилися рідні журналіста - Анастасія Сенів та її мама Мирослава Садова, повідомив в Facebook депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич.

"Сьогодні вночі російські нелюди забрали життя людини, яка працювала пліч-о-пліч у нашому медіаресурсі varta1.com.ua. не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони сім'я нашого "вартового" Володимира Садового - рідна сестра і мама!", - написав він.

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Зінкевич підкреслив, що російська ракета потрапила прямо в будинок, в якому проживали загиблі.

"Це трагедія для всіх нас, для кожного львів'янина, тому що це ще раз нам підтвердило: немає нічого святого у ворога! Людське життя для них нічого не коштує. А те, що ми живемо у Львові, не означає, що ми живемо в безпеці, тому що війна тут і зараз. Ми повинні всі працювати зараз не для збагачення власної кишені, а для того, щоб перемогти ворога, покарати", — додав він.

При цьому Зінкевич також опублікував фото загиблих в результаті ракетного удару РФ.

Анастасія Сенів та Мирослава Садова / Facebook/igor.zinkevych

Ракетний удар РФ по Львову:

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули чотири людини. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Вік загиблих - від 21 до 95 років. Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові в квартирі вбила ракета, було всього 21. Росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Старшій загиблій - 95. Загибла жінка пережила Другу світову.

Руйнування зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

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