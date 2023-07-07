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Атака РФ "Шахедами": на Дніпропетровщині лунали вибухи, загинули дві людини

Анна Ярославська
7 липня 2023, 08:49 оновлено 7 липня, 09:20
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Минулої ночі російські окупанти випустили по Україні 18 ударних дронів "Shahed-136/131".
Атака РФ 'Шахедами': на Дніпропетровщині лунали вибухи, загинули дві людини
Уламки ворожого дрона впали на автомобіль / Коллаж: Главред. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA ​

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини. Всього ворог випустив по Україні минулої ночі 18 "Шахедів".

Як повідомив у Telegram голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак, вночі ворог атакував область "Шахедами".

"6 безпілотників збили захисники з ПвК "Схід". Уламки одного з них впали на авто, яке їхало трасою. На жаль, дві людини загинули", - повідомив Лисак.

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Уламки збитого дрона впали на авто-загинули люди
Уламки збитого дрона впали на авто - загинули люди / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Крім того, внаслідок падіння уламків загорілася суха трава. Рятувальники пожежу загасили.

Ще один БпЛА влучив по приватному підприємству в Криворізькому районі. Виникла пожежа. Полум'я охопило понад 100 кв. м і досягало 4-метрової висоти. Пожежу вже погасили, постраждалих немає.

Крім того, по Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди не постраждали.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 7 липня 2023 року російські окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "Shahed-136/131" з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край), повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 18 "шахедів". У південних і східних регіонах працювала протиповітряна оборона.

Внаслідок бойової роботи підрозділами зенітних ракетних військ, винищувальною авіацією та мобільними вогневими групами Повітряних Сил знищено 12 ударних БПЛА "Shahed-136/131".

Знищено 12 ударних дронів
Знищено 12 ударних дронів "Шахед" / Фото: t.me/kpszsu

Ракетний удар РФ по Львову 6 липня

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову.

Руйнувань зазнали: понад 30 будинків; понад 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два ВНЗ; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

7 липня стало відомо, що кількість жертв ракетного удару по Львову зросла до 10. 42 людини отримали поранення (з них три дитини).

У РФ після удару назвали мету атаки по Львову. Міністерство оборони країни-агресора цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ кажуть, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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