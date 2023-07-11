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РФ готує потужний ракетний удар: у ЗСУ назвали ймовірний напрямок

Олексій Тесля
11 липня 2023, 11:16 оновлено 11 липня, 11:29
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Напередодні до Москви з Тегерана прибули вантажні авіаборти, попередила Наталія Гуменюк.
Ракетний удар
РФ готує новий ракетний удар / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Існує реальна загроза нового масованого ракетного удару російських окупантів по Україні, заявила керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, не виключений російський ракетний удар по півдню України в найближчі дні. Про це вона заявила в ефірі національного телемарафону.

"Цієї ночі ... був дроновий (удар – ред.). І цілком імовірний в найближчі дні і ракетний удар", - попередила глава об'єднаного прес-центру Оперативного командування"Південь".

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Вона також зазначила, що за минулу добу на південному напрямку підтверджено знищення семи окупантів і 8 одиниць техніки, серед якої є і безпілотники-розвідники – "три штуки, якими ворог, очевидно, збирав інформацію і готувався до майбутніх ударів".

Вона також зазначила, що нічна потужна дронова атака РФ по портовій інфраструктурі України була очікувана, оскільки напередодні в Москву з Тегерана прибули вантажні авіаборти.

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на вівторок, 11 липня, атакували Київ дронами "Шахед". Біля української столиці працювала протиповітряна оборона. Всі ворожі безпілотники вдалося збити.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація в Telegram. Зазначається, що російські загарбники запускали дрони з південного напрямку.

У ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті атаки окупантів 10 людей загинули і 45 отримали поранення (з них троє дітей). Вік загиблих - від 32 до 95 років. Найстарша загибла жінка пережила Другу світову.

У ніч на 7 липня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе "Шахед". Уламки збитих БПЛА впали на автомобіль, в результаті чого загинули дві людини.

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війна Росії та України ракетний удар
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