Перехоплення дронів на тисячі кілометрів: українська ППО вийшла на новий рівень

Україна впровадила дистанційне керування дронами-перехоплювачами з відстані тисяч кілометрів, що вже має підтверджені результати.

Атаки дронів по Україні - українська ППО вийшла на новий рівень

Про що йдеться у матеріалі:

В Україні запустили новий рівень "малої" ППО

Тепер збивати російські дрони пілот дрона-перхоплювача може на відстані тисяч кілометрів

Україна вийшла на новий рівень розвитку "малої" ППО. Запущено та реалізовано технологію, яка дозволяє операторам дронів-перехоплювачів працювати по ворожих БпЛА за сотні і тисячі кілометрів від їх локації. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров.

За його словами, приблизно рік тому через платформу Brave1 розпочали розвиток і тестування технології дистанційного керування дронами-перехоплювачами, і нині вже є підтверджені результати — знищення цілей на відстанях у сотні та тисячі кілометрів.

Федоров підкреслив, що Україна першою у світі на системному рівні масштабує таке рішення, що фактично формує новий стандарт протиповітряної оборони та демонструє впровадження сучасних оборонних інновацій.

"Пілот більше не прив’язаний до позиції. Дрон у небі — управління із захищеного середовища в Києві, Львові чи навіть за кордоном. Це підвищує ефективність перехоплення, мінімізує ризики для операторів та дає змогу масштабувати спроможності без прив’язки до фронту", - вказав він.

Міністр оборони також зазначив, що понад десять виробників уже інтегрували цю технологію у свої системи. Він додав, що за дорученням президента робота над розвитком інновацій триває з орієнтиром на повне виявлення повітряних цілей і їх знешкодження на рівні щонайменше 95%.

Михайло Федоров

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, остання повітряна атака Росії на Україну мала одразу кілька незвичних особливостей, про які розповів представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Останнім часом РФ активізувала удари із застосуванням керованих безпілотників, під прицілом яких опиняються великі міста, зокрема Дніпро, Київ, Харків і Запоріжжя. Такі дрони можуть довго перебувати в повітрі над населеними пунктами, створюючи постійну загрозу для цивільного населення. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що керовані "Шахеди" відрізняються від звичайних і є більш небезпечними.

Водночас експерт із радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов зазначив, що Росія швидко переймає ефективні українські рішення у сфері безпілотників і масштабує їх, тоді як Україні часто потрібні місяці, щоб розробити відповідні контрзаходи.

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

