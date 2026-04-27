Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

Анна Ярославська
27 квітня 2026, 08:32
Найбільше руйнувань зафіксовано в Приморському районі. Також постраждали Хаджибейський та Київський райони.
Наслідки атаки на Одесу 27 квітня 2026 року / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • Одеса зазнала масованої атаки російських військ
  • Під удар потрапили житлові квартали та цивільна інфраструктура
  • За медичною допомогою звернулися 10 осіб

Ніч на 27 квітня в Одесі була дуже важкою. Російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на житлові квартали та цивільну інфраструктуру міста. За медичною допомогою звернулися 10 осіб, зокрема, двоє дітей. Деталі атаки розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, у Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали житлові будинки, готель та об'єкти в центрі міста.

"Тут отримали поранення більшість постраждалих, включаючи дітей", - повідомив Лисак.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог влучив у житлові багатоповерхівки, приватну забудову та транспортні засоби.

​Шахеди – що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Понад 250 співробітників служб та комунальників працювали на місцях всю ніч.

"Постраждалим надається вся необхідна медична допомога, а мешканцям пошкоджених будинків – допомога та консультації щодо компенсацій", – додав Лисак.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що станом на ранок відомо про 11 постраждалих, серед них - двоє дітей. Усім постарждалим надається необхідна медична допомога.

У трьох районах міста пошкоджено житлові будинки та обʼєкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади. У багатьох будівлях вибито скління.

Пошкоджень зазнала також припортова територія.

"На місцях розгорнуто оперативні штаби. Над ліквідацією наслідків працюють усі профільні та комунальні служби. Правоохоронні органи документують чергові воєнні злочини рф проти мирного населення Одещини", - додав Кіпер.

Повітряні удари РФ по Україні - останні новини

Як писав Главред, вночі 27 квітня Одеса та область зазнали масованої атаки ударних безпілотників з боку російських окупаційних військ. У місті прогриміла серія вибухів, фіксуються руйнування та постраждалі.

Пізно ввечері 27 квітня російська окупаційна армія також вкотре атакувала дронами громади Сумської області. В результаті були пошкоджені будинки та інфраструктура.

Вранці 26 квітня російські війська атакували Чернігів ударними БПЛА. В результаті атаки в житлових районах міста спалахнули пожежі, а один із дронів вибухнув біля багатоповерхового будинку.

Вночі на 25 квітня російські війська здійснили масштабну комбіновану атаку на Дніпро, застосувавши ударні безпілотники, а також балістичні та крилаті ракети. В результаті обстрілу є загиблі та поранені.

Про персону: Сергій Лисак

Сергій Петрович Лисак - український військовий і державний службовець. З 7 лютого 2023 року - голова Дніпропетровської ОДА. З 15 жовтня 2025 року - начальник Одеської міської військової адміністрації.

