РФ атакувала Одеську область: пошкоджено портову інфраструктуру

В ніч на 3 березня російська окупаційна армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. В результаті постраждали об'єкти портової та транспортної інфраструктури. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
За його словами, пошкоджено склад сухих вантажів і дорожні контейнери, вибито скління в адміністративних будівлях. Займання не зафіксовано. На щастя, обійшлося без постраждалих.
"На місцях події працюють спеціальні та комунальні служби. Правоохоронці документують чергові військові злочини країни-агресора", - додав Кіпер.
Голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що в самій Одесі вночі лунала повітряна тривога, але в місті обійшлося без наслідків. За його словами, комунальні служби на своїх місцях, соціальний транспорт вийшов на маршрути за графіком.
Як писав Главред, минулої ночі вибухи прогриміли і в Харкові. У Шевченківському районі міста уламки ворожої дрона пошкодили вікна в багатоквартирних будинках і кілька автомобілів.
Обстріли Росією Одеси та області - останні новини
Як писав Главред, в ніч на 17 лютого атакувала Україну дронами і ракетами. Під ударом опинилася і енергетика в Одеській області. Руйнування надзвичайно серйозні і ремонт потребуватиме тривалого часу.
В результаті російської атаки на Одеську область в ніч на 13 лютого одна людина загинула, шестеро - постраждали. Глава ОВА уточнив, що метою удару були об'єкти портової, житлової, промислової та енергетичної інфраструктури області. У порту пошкоджені склади з добривами. Виникли пожежі - загорілися 4 легкових автомобілі та вантажні вагони.
В ніч на 12 лютого армія РФ в черговий раз атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Це вже 31-а велика підстанція компанії в Одеській області, яку пошкодив ворог.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
Навіщо Росії Одеса: думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко розповів про стратегічне значення Одеси для Росії. За його словами, мова йде не про "сакральність", а про контроль над Чорним морем.
Одеса — ключовий логістичний вузол півдня України, через який проходить значний вантажопотік — як цивільний, так і вантажів подвійного призначення.
"Саме через це місто здійснюється важлива логістична комунікація, яка заважає Росії встановити контроль над Чорним морем і обмежити або зупинити поставки, зокрема вантажів подвійного призначення", — пояснив Коваленко в інтерв'ю Главреду.
Крім того, Одеса має стратегічне значення з точки зору можливого виходу до невизнаного Придністров'я та подальшого посилення впливу в регіоні, включаючи Молдову.
Про персону: Олександр Коваленко
Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".
