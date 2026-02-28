Коли в Одесі по-весняному потеплішає: прогноз погоди на березень 2026 року

Зазвичай перехід середньодобової температури повітря через 5° в Одеській області відбувається в другій декаді березня.

Синоптики розкрили, яким буде березень в Одесі / Фото: УНІАН

Середня температура березня очікується на рівні +4,5°

Місячна кількість опадів — близько 31 мм

Кліматична норма по області: 0...+6°, для Одеси — +4,3°

Якою буде погода в Одесі в березні 2026 року, розповіли в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Згідно з прогнозом синоптиків, у перший місяць весни середня температура повітря в Одесі очікується на рівні +4,5°. Прогнозована місячна кількість опадів — близько 31 мм.

Коротка кліматична характеристика березня в Одеській області

Як свідчить аналіз погоди за минулі роки, середня температура повітря в регіоні становить 0-6° тепла, для Одеси - 4,3° тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 20,2-33,3° морозу, для Одеси - 17,8° морозу (такий показник був зафіксований у 1917 році).

Абсолютний максимум - 18,6-29,6° тепла, для Одеси - 25,0° тепла (показник був зафіксований в 1947 році).

Перехід середньої добової температури повітря через 5° (у бік підвищення) відбувається в Одеській області в другій декаді березня.

Середня місячна кількість опадів становить 26-51 мм. Для Одеси максимальна сума опадів за добу склала 31 мм і спостерігалася 24 березня 2002 року.

У березні також спостерігаються ожеледиці, налипання мокрого снігу, відзначаються сильні вітри і починаються грози.

Погода в Одесі на 1 березня 2026

В Одеській області прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-західний 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла; по Одесі вночі від 0-2° морозу, вдень 7-9° тепла.

На автодорогах області вранці місцями туман, видимість 500-1000 м. В цілому, безпечні погодні умови.

Погода в Одесі 1 березня 2026 / скріншот

Прогноз погоди на 1 березня на узбережжі Одеської області

Вітер північний, вдень південно-західний 5-10 м/с. Без опадів.

Вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км. Легке хвилювання моря. Уздовж узбережжя безпечні рівні моря.

У лиманах крижаний покрив становитиме 5-10%.

Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 5-10° тепла.

Температура морської води 1-2°. В цілому, безпечні погодні умови.

Раніше Главред писав, що в перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою і переважно сонячною.

Яка буде погода в Україні - прогноз

Погода в Україні в березні 2026 року відповідатиме нормі. Лише в декількох областях буде тепліше, ніж зазвичай. Детальний прогноз погоди на місяць озвучив Український гідрометцентр.

За даними синоптиків, у перший місяць весни температура повітря і кількість опадів у більшості областей України відповідатимуть нормі. Середня місячна температура очікується в межах норми - 1-7° тепла. Тільки на заході, в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях температура повітря буде на 1,5-2,5° вище норми.

Місячна кількість опадів очікується від 30 до 53 мм. У гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської областей місцями 60-98 мм — це також в межах норми (80-100%).

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

