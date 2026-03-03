Ціни на бензин і дизель раптово злетіли: чи буде дефіцит пального

На фоні ситуації на Близькому Сході ціни на пальне в Україні за день зросли на 2 гривні.

https://glavred.net/economics/ceny-na-benzin-i-dizel-vnezapno-vzleteli-budet-li-deficit-topliva-10745543.html Посилання скопійоване

В Україні зросла вартість пального / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

В Україні зросли ціни на пальне

За день бензин подорожчав на 2 гривні

Зростання ціни відбулось на фоні ситуації на Близькому Сході

В Україні раптово злетіли ціни на пальне. Лише за день вартість зросла на 2 гривні за літр. Про це розповідають користувачі соцмережі Treads.

Деякі користувачі розповідають, що зранку купували бензин по 66 грн/л, а через кілька годин вартість зросла до 68 грн/л.

відео дня

В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Вартість палива

Мінфін публікував вартість палива станом на 2 березня:

газ автомобільний - 38,51 грн,

дизельне паливо - 62,69 грн,

бензин А-92 - 59,99 грн,

бензин А-95 - 62,87 грн,

бензин А-95 преміум - 67,64.

В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Вартість бензину А-95 преміум на популярних АЗС станом на 2 березня:

AMIC - 65,63 грн,

BVS - 66,99 грн,

KLO - 65,89 грн,

Marshal - 63,74 грн,

SOCAR - 69,13 грн,

UPG - 65,90 грн,

WOG - 69,99 грн,

ОККО - 69,99 грн,

Укрнафта - 67,09 грн.

Користувачі соцмереж публікують фото та зазначають, що станом на ранок 3 березня вартість бензину А-95 преміум вже складає 71,99 грн.

В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

На іншій АЗС помітно видно, я у порівнянні з минулим днем ціни виросли на дві гривні.

В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Підвищення цін на паливо - думка експерта

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що після початку війни в Ірані вартість нафти на біржі виросла на 10 доларів за барель - 82 дол/бар. У понеділок більшість АЗС втримали звичайні ціни на паливо. Водночас він анонсував підвищення вартості на 2-3 гривні.

Куюн наголошує, пального в Україні вистачає і ознак нестачі бензину чи дизпалива нема.

"Наразі головною загрозою, на мій погляд, є паніка. Деякі мережі, які зазвичай торгують в середньому ціновому діапазоні, хочуть "прилипнути" якомога ближче до лідерів, бо побоюються, що їх можуть швидко спустошити. Лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом по класику – на 2-3 гривні. Це небезпечна історія, бо підвищення цін багато споживачів сприймаються як сигнал до негайної купівлі пального і формування запасів ... Отже, будь ласка, не створюйте паніку, у нас все добре!" - наголосив він.

Експерт вважає, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході ціни впадуть.

"Судячи з темпів перебігу подій, треба перечекати поточний тиждень. Особисто я чекаю низьких цін, як тільки "іранський" фактор зникне. Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Ірані був запресований багаторічними санкціями. А відповідно впадуть ціни і в Україні, будемо за цим уважно слідкувати і за необхідності максимально пришвидшувати", - підсумував він.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголошує на тому, що нині немає жодних причин підвищувати ціни на пальне в Україні.

"Спекулятивне підвищення цін зараз на АЗС в Україні. Жоден тимчасовий ріст нафти не дає причин підвищувати ціни на старі запаси пального", - зазначив він.

В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан наголосив на тому, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин та автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред