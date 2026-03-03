Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Ціни на бензин і дизель раптово злетіли: чи буде дефіцит пального

Ангеліна Підвисоцька
3 березня 2026, 10:49
На фоні ситуації на Близькому Сході ціни на пальне в Україні за день зросли на 2 гривні.
АЗС
В Україні зросла вартість пального / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що відомо:

  • В Україні зросли ціни на пальне
  • За день бензин подорожчав на 2 гривні
  • Зростання ціни відбулось на фоні ситуації на Близькому Сході

В Україні раптово злетіли ціни на пальне. Лише за день вартість зросла на 2 гривні за літр. Про це розповідають користувачі соцмережі Treads.

Деякі користувачі розповідають, що зранку купували бензин по 66 грн/л, а через кілька годин вартість зросла до 68 грн/л.

відео дня
цены на топливо
В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Вартість палива

Мінфін публікував вартість палива станом на 2 березня:

  • газ автомобільний - 38,51 грн,
  • дизельне паливо - 62,69 грн,
  • бензин А-92 - 59,99 грн,
  • бензин А-95 - 62,87 грн,
  • бензин А-95 преміум - 67,64.
цены на топливо
В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Вартість бензину А-95 преміум на популярних АЗС станом на 2 березня:

  • AMIC - 65,63 грн,
  • BVS - 66,99 грн,
  • KLO - 65,89 грн,
  • Marshal - 63,74 грн,
  • SOCAR - 69,13 грн,
  • UPG - 65,90 грн,
  • WOG - 69,99 грн,
  • ОККО - 69,99 грн,
  • Укрнафта - 67,09 грн.

Користувачі соцмереж публікують фото та зазначають, що станом на ранок 3 березня вартість бензину А-95 преміум вже складає 71,99 грн.

цены на топливо
В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

На іншій АЗС помітно видно, я у порівнянні з минулим днем ціни виросли на дві гривні.

цены на топливо
В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Підвищення цін на паливо - думка експерта

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зазначив, що після початку війни в Ірані вартість нафти на біржі виросла на 10 доларів за барель - 82 дол/бар. У понеділок більшість АЗС втримали звичайні ціни на паливо. Водночас він анонсував підвищення вартості на 2-3 гривні.

Куюн наголошує, пального в Україні вистачає і ознак нестачі бензину чи дизпалива нема.

"Наразі головною загрозою, на мій погляд, є паніка. Деякі мережі, які зазвичай торгують в середньому ціновому діапазоні, хочуть "прилипнути" якомога ближче до лідерів, бо побоюються, що їх можуть швидко спустошити. Лідери теж хочуть підстрахуватись, тому на тижні побачимо підйом по класику – на 2-3 гривні. Це небезпечна історія, бо підвищення цін багато споживачів сприймаються як сигнал до негайної купівлі пального і формування запасів ... Отже, будь ласка, не створюйте паніку, у нас все добре!" - наголосив він.

Експерт вважає, що після стабілізації ситуації на Близькому Сході ціни впадуть.

"Судячи з темпів перебігу подій, треба перечекати поточний тиждень. Особисто я чекаю низьких цін, як тільки "іранський" фактор зникне. Нафти в світі і так багато, а стане ще більше, бо так чи інакше видобуток в Ірані був запресований багаторічними санкціями. А відповідно впадуть ціни і в Україні, будемо за цим уважно слідкувати і за необхідності максимально пришвидшувати", - підсумував він.

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко наголошує на тому, що нині немає жодних причин підвищувати ціни на пальне в Україні.

"Спекулятивне підвищення цін зараз на АЗС в Україні. Жоден тимчасовий ріст нафти не дає причин підвищувати ціни на старі запаси пального", - зазначив він.

цены на топливо
В Україні зросла вартість пального / фото: скріншот

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, паливний експерт говорив, що вартість бензину та дизеля на українських АЗС може зрости ще на 1 гривню після того, як температура повітря підніметься вище 0°C.

Керівник консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн заявляв, що зростання котирувань нафти на світових ринках і ослаблення гривні по відношенню до основних валют можуть спровокувати подорожчання палива на АЗС.

Політолог Вадим Трюхан наголосив на тому, що найближчими днями в Україні може подорожчати бензин та автомобільний газ. На його думку, через ситуацію на Близькому Сході бензин в Україні може подорожчати не на кілька гривень, а одразу на 5–10 гривень за літр.

Інші новини:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

бензин дизтопливо дизель ціна бензина
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли будуть вибори і чи піде Зеленський на другий термін - заява президента

Коли будуть вибори і чи піде Зеленський на другий термін - заява президента

12:13Війна
"Чисте божевілля": що вимагає Росія на переговорах і чому вони зупинилися

"Чисте божевілля": що вимагає Росія на переговорах і чому вони зупинилися

11:02Війна
Ціни на бензин і дизель раптово злетіли: чи буде дефіцит пального

Ціни на бензин і дизель раптово злетіли: чи буде дефіцит пального

10:49Економіка
Реклама

Популярне

Більше
Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Алла Пугачова вибрала нову країну - що сталося

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

Яким 4 знакам зодіаку принесе фінансовий успіх Повня 3 березня: гороскоп для кожного

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у Росії

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

Не всі черги вимкнуть світло: оновлений графік для Дніпрі та області 3 березня

Останні новини

13:10

Три заборони, які не можна порушувати у свято 4 березня - прикмети

12:44

За вуха не відтягнеш: абсолютно новий рецепт смачних котлетВідео

12:18

Ідеальна фігура без дієт: учасниця "Холостяка" розкрила 3 секрети стрункостіВідео

12:15

РФ масштабує обстріли і диверсії в Україні: експерт попередив українців

12:13

Коли будуть вибори і чи піде Зеленський на другий термін - заява президента

Ядерний шантаж Росії: яку пастку Путін готує для ТрампаЯдерний шантаж Росії: яку пастку Путін готує для Трампа
12:11

Морози, посуха і смог не страшні: яка ялина підходить для живоплотуВідео

12:09

Слимаки зникнуть назавжди: головна помилка городників

12:05

Дівчина Ханумака поставила крапку у стосунках і здивувала причинами

11:52

Жінка боялася води все життя: незвичайна причина спантеличила лікарів

Реклама
11:46

Доленосний перелом: життя трьох знаків зодіаку піде вгору вже після 3 березня

11:30

Китайський гороскоп на завтра 4 березня: Кроликам - бунт, Козлам - суперечки

11:22

Буде горіх: Санта Дімопулос показала, як прокачати задній м'яз

11:18

"Місія 077": Київстар та "Повернись живим" передали майно на 20 млн грн для військових

11:09

"Навесні ламати": відома акторка показала посинілу кінцівкуВідео

11:03

Яскраві клумби за короткий термін: які швидкорослі квіти посадити навесніВідео

11:02

"Чисте божевілля": що вимагає Росія на переговорах і чому вони зупинилися

10:59

Гороскоп Таро на завтра, 4 березня: Левам - нагорода, Терезам - час

10:49

Ціни на бензин і дизель раптово злетіли: чи буде дефіцит пального

10:46

Гороскоп на завтра 4 березня: Терезам - успіх, Стрільцям - зрада

10:23

Козловський відверто розповів про пережите в армії: "Тупа дідівщина"

Реклама
10:15

Путін хоче використати війну в Ірані на свою користь - що задумали в Кремлі

09:48

Популярний російський співак розніс зрадницю Лорак

09:36

"Вилитий Філіп": Анастасія Стоцька приголомшила виглядом своїх дітей

09:22

"Не лише захист США": Венс назвав справжню причину війни проти ІрануВідео

09:14

РФ атакувала Одеську область: пошкоджено портову інфраструктуру

09:13

Що буде, якщо посадити дині та кавуни поруч: 3 причини зробити це в 2026 роціВідео

09:10

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 3 березня (оновлюється)

08:53

"Сакральність" ні до чого: чому Одеса стратегічно важлива для Кремля

08:19

Карта Deep State онлайн за 3 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:18

"Подарунок для Путіна": в США попередили Україну про наслідки війни з Іраном

07:32

"Велика хвиля скоро прийде": США завдадуть нового удару по Ірану впродовж 24 годин

06:53

У Харкові - вибухи: уламки дрона РФ пошкодили висотки та автоФото

05:56

"Не зробив мені пропозицію": Сумська здивувала зізнанням про особисте

05:30

Фінансовий коридор удачі: чотири знаки зодіаку стануть на шлях збагачення

04:41

Дивні радянські реалії: з яким абсурдом стикався кожен житель СРСР

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на зображенні чоловіка біля багаття за 51 с

03:39

"Їв кору і листя": прихована катастрофа Петра І, про яку мовчать у РосіїВідео

03:07

Мрійники та фантазери: три знаки зодіаку, у яких голова у хмарах

02:55

49-річний син Шер заарештований вдруге за два дні - подробиці

02:34

Запрограмовані на успіх: чим особливі люди, народжені у березні

Реклама
02:12

Чмерковський під час гастролей по США потрапив до лікарні - що сталося

02:08

"Найсильніші удари ще попереду": у США назвали конкретні цілі операції в Ірані

02:00

Чоловік зрадниці Ані Лорак відмовився мати з нею дітей - причина

01:31

Перестав приховувати: Усик заговорив про політичні амбіції

01:30

РФ планує напад на країни НАТО: названо дату нової війни в ЄвропіВідео

01:02

Сода з оцтом не допоможуть: кухонні звички, які тихо "вбивають" труби

02 березня, понеділок
23:57

Цибуля виросте розміром з кулак: проста схема посіву без пікіруванняВідео

23:50

Марія Бурмака розповіла топ-жарт від Ніни Матвієнко

23:09

Розширення відстрочок від мобілізації: важливі зміни в Резерв+

23:02

Алан Бадоєв зізнався, на які кошти живе під час війни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти