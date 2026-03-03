Рус
"Чисте божевілля": що вимагає Росія на переговорах і чому вони зупинилися

Юрій Берендій
3 березня 2026, 11:02оновлено 3 березня, 11:45
Зеленський наголосив, що Україна ніколи не залишить Донбас і його мешканців та розкрив деталі мирних переговорів, розкритикувавши вимоги Росії.
Зеленський розкрив деталі переговорного процесу та назвав вимоги росіян

Переговорний процес між Україною, Росією та США фактично застопорився. Попри те, що наступна тристороння зустріч попередньо запланована на 5–6 березня і формально не скасована, сторони залишаються на принципово різних позиціях щодо ключових питань. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійському виданню Corriere Della Sera.

Де може відбутись новий раунд переговорів

За його словами, чергову тристоронню зустріч з американською стороною ніхто не скасовував навіть після атаки на Іран, тож вона може відбутися 5 або 6 березня, як і планувалося. Водночас він припустив, що місце проведення можуть змінити: замість Абу-Дабі він віддав би перевагу Женеві або іншому європейському місту, адже війна триває саме на європейському континенті.

"Якщо Росія хоче нейтральне місце, то підійдуть Австрія, Ватикан або Туреччина. Сподіваємося, що відбудеться новий обмін полоненими", - сказав він.

Чому мирні переговори зайшли в стратегічний глухий кут

Президент України Володимир Зеленський також зазначив, що Київ має гарантії безпеки від США, однак Вашингтон пов’язує їх підписання з досягненням домовленостей із Росією. Він підкреслив, що не поділяє такого підходу, проте наразі ситуація саме така. Крім того, підготовлений документ із європейськими партнерами також досі не підписаний. Існують і домовленості щодо повоєнного відновлення країни, але їх реалізація можлива лише після завершення війни, чого, на його думку, недостатньо для гарантування безпеки.

"Ми зупинилися на 20-пунктному плані і на питанні контролю над територіями. Американці думають про обмін територіями, росіяни хочуть нашого відходу. Обмін не в наших інтересах, крім того, Москві потрібно багато сил, щоб контролювати території, які ми залишили б: вони знають, що ми хотіли б повернути те, що вони у нас відібрали. Чому ми повинні обмінювати нашу територію на іншу, яка є частиною нашої батьківщини?", - сказав глава держави.

Проєкт мирного плану США із 20-ти пунктів

Що буде з територіями України – як відбувається обговорення питання Донбасу

Говорячи про перебіг переговорів, Зеленський розповів, що спочатку обговорення стосувалися виключно Донбасу, зокрема території площею близько 5800 квадратних кілометрів. Він обрав дипломатичний шлях і погодився на запропоновану США ідею заморожування війни по лінії фронту. Хоча багато хто в Україні не підтримував такий компроміс, він вирішив піти назустріч ініціативі Дональда Трампа, щоб принаймні зупинити бойові дії.

"Росіяни, однак, не погодилися і хочуть нашого повного виведення з Донбасу. Тоді американці запропонували демілітаризовані зони та вільні економічні зони по обидва боки фронту. Я сказав, що це має стосуватися обох сторін, але росіяни відповіли, що це має бути тільки з нашого боку. Це чисте божевілля", - вказав він.

Зеленський також підкреслив, що росіяни не бажають бачити іноземні війська в Україні, і вважає, що Європа має зайняти більш рішучу позицію у цьому питанні. Він додав, що не ставив би питання про присутність іноземних військ у Росії, наприклад, 10 000 північнокорейських солдатів, і не вбачає підстав для того, щоб Москва визначала, які війська можуть перебувати на українській території.

"Але я хочу чітко сказати: я ніколи не залишу Донбас і 200 000 українців, які там живуть. Чому я маю це робити? Тому що Путін ставить це умовою для миру? А потім висуне нові вимоги? Ні, я не погоджуюся. Крім того, тут знаходяться наші найкращі оборонні фортеці, і якщо ми відступимо, росіяни отримають вільний прохід до центру країни. Уявімо, що не європейці, а американці надішлють свої війська: на який термін? Я не хочу проводити паралелі, але згадаймо виведення військ з Афганістану. Що станеться, якщо через 10 років не Трамп, а інший президент США вирішить вивести своїх солдатів? Нам потрібна міцна лінія оборони України", - додав він.

Чи може війна закінчитись "найближчим часом" - думка експерта

Як писав Главред, незважаючи на стриманий оптимізм української влади щодо можливого наближення завершення війни, фактична картина на дипломатичному та військово-політичному рівнях виглядає значно складнішою. Про це повідомив військовий експерт і колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

"Формулювання "на початку кінця" передбачає, що ми не знаємо, скільки цей процес триватиме. Навіть подорож у тисячу миль починається з першого кроку. Скільки ще йти, я сказати не готовий. Можливо, це була метафора", - сказав він коментуючи заяву Зеленського про те, що війна може закінчитись вже "наближчим часом".

Він зазначив, що переговорний процес із Росією за посередництва США триває, однак поки що не приніс відчутних результатів.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у російських владних колах дедалі частіше лунає позиція, що подальші мирні переговори за посередництва США не мають перспектив. Про це повідомляє Bloomberg.

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф наголосив, що укладення мирної угоди між Україною та Росією неможливе без надання Києву надійних гарантій безпеки, які б унеможливили повторну агресію з боку Москви, пише New York Post.

Водночас, попри заяви Кремля про продовження так званої "спеціальної військової операції", з’являється все більше свідчень того, що початкові стратегічні розрахунки Росії у війні проти України зазнали провалу. Про це заявив народний депутат України, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко.

Corriere della Sera

Corriere della Sera - найбільша італійська щоденна газета. Вона видається в Мілані з 5 березня 1876 року, і вважалася помірно-ліберальною, з тиражем 72 000 екземплярів. Засновник і перший редактор газети — Еудженіо Тореллі Віольє.

