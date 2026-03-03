'Не лише захист США': Венс назвав справжню причину війни проти Ірану

У Трампа заявили, що США прагнуть назавжди позбавити Іран можливості створити ядерну зброю, наголосивши на провалі дипломатичних переговорів.

https://glavred.net/world/ne-tolko-zashchita-ssha-vens-nazval-istinnuyu-prichinu-voyny-protiv-irana-10745528.html Посилання скопійоване

Венс назвав справжню причину війни проти Ірану / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, pexels

Про що йдеться у матеріалі:

Ціль США полягає в тому, щоб унеможливити отримання Іраном ядерної зброї

США не планують затягувати бойові дії

Іран "вихвалявся", що може виготовити 11 ядерних бомб

США не планують втягуватися у тривалий воєнний конфлікт. Одним із завдань американської операції "Епічна лють" є вплинути на позицію Тегерана так, щоб іранська влада остаточно відмовилася від прагнення отримати ядерну зброю. Про це в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

За його словами, головна мета політики президента Дональда Трампа щодо Ірану полягає в тому, щоб унеможливити для цієї країни володіння ядерною зброєю.

відео дня

"Президент хоче не просто захистити країну від іранської ядерної зброї протягом перших трьох-чотирьох років свого другого терміну - він хоче переконатися, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю, а це вимагає докорінної зміни мислення іранського режиму", - пояснив Венс.

Венс також стверджує, що іранська ядерна інфраструктура створювалася не лише для мирного збагачення урану, як заявляв Тегеран, а й для розробки ядерної зброї.

Водночас він підкреслив, що мова не йде про багаторічну військову кампанію.

За його словами, Трамп не допустить повторення сценаріїв, подібних до затяжних воєн в Іраку чи Афганістані. Венс додав, що Вашингтон майже рік намагався досягти домовленостей з іранською стороною дипломатичним шляхом, однак безрезультатно. Саме тому, як він пояснив, у Білому домі дійшли висновку, що для досягнення поставленої мети необхідно змінити підхід іранського керівництва.

"Він (Трамп, - ред.) побачив, що іранський режим ослаблений, він знав, що вони прагнуть опинитися на межі ядерної зброї, і він вирішив вжити заходів, бо вважав це необхідним для захисту безпеки країни", — розповів Венс.

Скільки ядерних ракет міг виготовити Іран

Спецпредставник президента Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що під час переговорів іранська сторона стверджувала, що має достатні запаси збагаченого урану для створення 11 ядерних бомб. Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, фактичне підтвердження намірів щодо розробки ядерної зброї пролунало ще під час першого раунду перемовин на початку року.

"На тій першій зустрічі обидва іранські перемовники прямо заявили нам, без жодного сорому, що у них у розпорядженні 460 кг 60%-ого (збагаченого урану - ред.) і що їм відомо, що з нього можна виготовити 11 ядерних бомб", - сказав він в ефірі Fox News.

Дивіться відео заяви Віткоффа:

/ Скріншот

Він також зазначив, що представники Ірану відкрито "пишались" тим, що змогли обійти контрольні механізми й досягти відповідного рівня збагачення.

Віткофф розповів і про останні безрезультатні спроби укласти нову ядерну угоду.

За його словами, Трамп направив його разом із Джаредом Кушнером до Женеви, щоб з’ясувати серйозність намірів Тегерана щодо домовленостей, які відповідали б інтересам США. Американська сторона запропонувала десятирічну повну відмову від збагачення урану, при цьому взявши на себе забезпечення паливом. Однак Іран відкинув цю ініціативу, що, за словами Віткоффа, засвідчило небажання відмовлятися від збагачення, пов’язаного з військовими цілями.

Він додав, що після другої зустрічі стало зрозуміло, що шанси на досягнення угоди мінімальні, проте американська делегація все ж приїхала на третій раунд переговорів, розглядаючи його як останню спробу досягти компромісу.

"Ми поїхали туди і спробували укласти з ними справедливу угоду, але було цілком очевидно, що це буде неможливо - ймовірно, вже до кінця другої зустрічі, але ми повернулися на третю зустріч, щоб зробити останню спробу. Вони хотіли, щоб ми повідомили про позитивні результати. Але ця зустріч не була позитивною", - резюмував Віткофф.

Стів Віткофф / Інфографіка: Главред

Чому США почали операцію проти Ірану - думка експерта

Початок операції проти Ірану припав на сприятливий для США та Ізраїлю період, коли іранський режим був ослаблений. Водночас існують сумніви щодо наявності в американської адміністрації чіткої стратегії на випадок, якщо бойові дії набудуть затяжного характеру. Про це в коментарі Укрінформу заявив німецький експерт і співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

Він зазначив, що США та Ізраїль мали підстави скористатися вікном можливостей, яке виникло через особливу слабкість іранського режиму, та завдати удару саме в цей момент.

Разом із тим експерт висловив думку, що цілі операції змінюються дуже швидко. На його думку, у Вашингтона може бракувати довгострокового бачення політики щодо Ірану, а президент Дональд Трамп здатен ухвалювати рішення, керуючись радше інтуїцією та емоціями, попри те що наразі операція розвивається відносно успішно.

"Президент Трамп говорить про необмежену в термінах операцію, і знову ж таки, це може тривати кілька тижнів. Метою може бути дати іранцям можливість змінити владу, але знову ж таки, міністр війни Піт Гегсет сьогодні вранці сказав, що зміна режиму не є метою. Тож тут можна заплутатися", – визнає експерт.

Атака на Іран - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США не виключають можливості введення сухопутних підрозділів до Ірану, якщо подальший перебіг операції Epic Fury цього потребуватиме. Про це президент Дональд Трамп заявив у коментарі для New York Post, зазначивши, що готовий розглядати будь-який варіант, якщо він буде необхідним для досягнення поставлених цілей.

Також Трамп наголосив, що Сполучені Штати поки що не завдали по Ірану максимально потужних ударів і анонсував найближчим часом масштабну хвилю атак по іранському режиму, повідомляє CNN.

Водночас The Wall Street Journal пише, що під час застосування безпілотників Іран використовує тактику, подібну до тієї, яку Росія застосовує у війні проти України.

Інші новини:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред