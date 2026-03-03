Козловський відверто розповів про пережите в армії: "Тупа дідівщина"

Співак зізнався, з чим зіткнувся під час служби.

https://glavred.net/stars/kozlovskiy-otkrovenno-zagovoril-o-perezhitom-v-armii-tupaya-dedovshchina-10745540.html Посилання скопійоване

Віталій Козловський в армії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Віталій Козловський

Ви дізнаєтеся:

Що сталося з Віталієм Козловським в армії

Як він зіткнувся з дідівщиною

Відомий український співак Віталій Козловський відверто розповів про неприємні епізоди своєї служби в ЗСУ. Артист зізнався в інтерв'ю "Тур зірками", що після мобілізації у нього був кардинально різний досвід.

За словами Козловського, він йшов в армію з принципом поваги до кожної людини і отримував таке ж ставлення у відповідь, коли його оточували добровольці.

відео дня

"До мене ставилися з повагою, тому що я йшов туди сам з повагою до людей. І, напевно, я ще застав той час, коли люди самі йшли добровольцями на службу", — поділився співак.

Віталій Козловський ЗСУ / фото: instagram.com, Віталій Козловський

Але ситуація змінилася, коли Віталій повернувся до Києва. Артиста перевели до президентського оркестру, де він вперше зіткнувся з дедовщиною. Як зізнався виконавець, конфлікт стався на ґрунті непорозуміння.

"Але найбільшу дурницю я переживав тут (у Києві — ред.), коли півроку був у президентському оркестрі. Там була тупа дідівщина і просто тупість з боку диригента, керівника того місця, де я був", — розповів виконавець.

Віталій Козловський зараз / фото: instagram.com, Віталій Козловський

Віталій також зазначив, що не скаржився на умови служби, оскільки розумів, що армія не буде легкою прогулянкою.

"Якщо говорити про саму військову службу, мене все влаштовувало. Так, звичайно, я розумів, що йду не в табір на відпочинок, а йду на службу. Там вже вирішую питання і завдання ставлю не я, а ставлять мені", — підсумував Козловський.

Інфографіка, Козловський / Інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ольга Сумська здивувала зізнанням про те, що Віталій Борисюк ніколи не робив їй офіційної пропозиції руки і серця. Актриса згадала початок їхнього роману, коли вона була ще "зовсім юною", і зазначила, що сама зробила вирішальний крок.

Також MamaRika разом із сином застрягла в Дубаї через закриття повітряного простору. До неможливості повернутися додому додалися проблеми зі здоров'ям — артистка з дитиною серйозно отруїлися, що зробило їхнє перебування в ОАЕ справжнім випробуванням.

Вас може зацікавити:

Про особу: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має понад 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред