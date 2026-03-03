Козловський відверто розповів про пережите в армії: "Тупа дідівщина"

Ви дізнаєтеся:
Відомий український співак Віталій Козловський відверто розповів про неприємні епізоди своєї служби в ЗСУ. Артист зізнався в інтерв'ю "Тур зірками", що після мобілізації у нього був кардинально різний досвід.
За словами Козловського, він йшов в армію з принципом поваги до кожної людини і отримував таке ж ставлення у відповідь, коли його оточували добровольці.
"До мене ставилися з повагою, тому що я йшов туди сам з повагою до людей. І, напевно, я ще застав той час, коли люди самі йшли добровольцями на службу", — поділився співак.
Але ситуація змінилася, коли Віталій повернувся до Києва. Артиста перевели до президентського оркестру, де він вперше зіткнувся з дедовщиною. Як зізнався виконавець, конфлікт стався на ґрунті непорозуміння.
"Але найбільшу дурницю я переживав тут (у Києві — ред.), коли півроку був у президентському оркестрі. Там була тупа дідівщина і просто тупість з боку диригента, керівника того місця, де я був", — розповів виконавець.
Віталій також зазначив, що не скаржився на умови служби, оскільки розумів, що армія не буде легкою прогулянкою.
"Якщо говорити про саму військову службу, мене все влаштовувало. Так, звичайно, я розумів, що йду не в табір на відпочинок, а йду на службу. Там вже вирішую питання і завдання ставлю не я, а ставлять мені", — підсумував Козловський.
Про особу: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має понад 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005—2010), "Золота шарманка" (2007—2010), "Шлягер року" (2007−2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
