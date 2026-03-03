"Сакральність" ні до чого: чому Одеса стратегічно важлива для Кремля

Тиск на Одесу можна розглядати як спробу повернути вплив у Чорному морі.

Коваленко розкрив військове значення Одеси для Москви / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головні тези Коваленка:

Одеса — ключовий логістичний вузол півдня України

Справа не в "сакральності", а в контролі над Чорним морем

Росії потрібен вихід до Придністров'я

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів про військове значення Одеси для Росії.

За його словами, якщо відкинути пропагандистську риторику про "сакральність" міста, мова йде насамперед про контроль над Чорним морем. Причому мова йде фактично про повний контроль над акваторією, портовою інфраструктурою і логістикою.

Експерт зазначив, що саме існування української логістики через Одесу заважає Росії встановити повний контроль над Чорним морем і обмежити поставки.

"Одеса — ключове місто на півдні України, через яке проходить значний вантажопотік — як цивільний, так і вантажів подвійного призначення. Саме через це місто здійснюється важлива логістична комунікація, яка заважає Росії встановити контроль над Чорним морем і обмежити або зупинити поставки, зокрема вантажів подвійного призначення", — пояснив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Коваленко вважає, що гіпотетично Москва може розглядати спроби тиску на Одесу як спосіб повернути контроль над морським простором і позбавити Україну одного з найважливіших логістичних вузлів.

Крім того, Одеса має стратегічне значення з точки зору можливого виходу до невизнаного Придністров'я і подальшого посилення впливу в регіоні, включаючи Молдову.

Таким чином, за оцінкою аналітика, підхід Росії до Одеси носить прагматичний і комплексний характер і виходить за рамки ідеологічних заяв.

Загрози для Одеси та оборона міста

Як писав Главред, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко вважає, що російські окупаційні війська можуть мати три сценарії для прориву в Одесу і захоплення міста, яке залишається стратегічною метою Кремля. Однак українське командування здійснює комплекс заходів щодо протидії планам ворога.

Одесу і область готують до кругової оборони. Створюється розгалужена система перешкод, що зробить можливий ворожий наступ технічно неможливим. Активно залучаються цивільні - від студентів до пенсіонерів, які проходять навчання на полігонах під керівництвом інструкторів.

Під час тристоронніх переговорів, що відбулися на початку лютого між Україною, Росією і США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на неназване джерело, знайоме з переговорами в ОАЕ.

Видання The Wall Street Journal писало про те, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України. Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

