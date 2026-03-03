Рус
Популярний російський співак розніс зрадницю Лорак

Олена Кюпелі
3 березня 2026, 09:48оновлено 3 березня, 10:22
Андрій Губін різко висловився і розкритикував всю російську естраду.
Андрій Губін вразив своїм зовнішнім виглядом
Андрій Губін вразив зовнішнім виглядом / Колаж Главред, фото скріншот

Коротко:

  • Що сталося з Губіним
  • За що він розкритикував Лорак

Популярний у 90-х російський співак Андрій Губін розкритикував колись українську співачку, зрадницю Ані Лорак.

Про це він розповів в інтерв'ю російській пропагандистці Ксенії Собчак. Губін почав критикувати співачок російської естради, вказуючи на їхні недоліки. І виявилося, що найбільше Губіну не подобається Лорак.

відео дня
Губін розніс російських артистів
Губін розніс російських артистів / Скріншот відео

"Марі Краймбрері? Ну ні, ну куди?! Zivert? Ну нормально, варта своїх грошей... Вона симпатична, мені подобається, як дівчина, але є таке поняття, як творчість. До Ольги Бузової добре ставлюся. Панайотов без фонограми співає концерти, але краще б він не співав. Тембр у нього нецікавий. Хороший тембр голосу у "Моя Мішель". Ані Лорак — моя найменш улюблена співачка. Мистецтво повинно відображати душу, а це все горлопанестність. У нас в шоу-бізнесі геніїв немає", — підсумував артист.

Крім того, Губін розповів про те, що дуже сильно хворий. "Я цілими днями в ліжку лежу, підвестися не можу. У мене є годинне тренування, решту часу я лежу. Я жахливо себе почуваю, це навіть не обговорюється. Злостивців у мене вистачає. На сцену не піду. Я кульгавий, горбатий чоловік. Багато хто вважає, що я ще герой, в такому стані з людьми спілкуюся, а не послав усіх", - каже співак.

Ані Лорак - стосунки з чоловіком
Ані Лорак "горлопанить", а не співає на думку Губіна / скрін з відео

Андрій Губін

Андрій Губін - радянський і російський естрадний співак, композитор, музикант, автор пісень, музичний продюсер; Заслужений артист Російської Федерації (2005).
На початку 2010-х пішов зі сцени, живе на авторські гонорари, рідко з'являється на публіці. У нечисленних інтерв'ю стверджує, що записав кілька нових пісень, спростовує чутки про своє зловживання алкоголем.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Андрій Губін новини шоу бізнесу
