Путін хоче використати війну в Ірані на свою користь - що задумали в Кремлі

Юрій Берендій
3 березня 2026, 10:15
Путін хоче балансувати між підтримкою Ірану, налагодженням відносин із країнами Перської затоки та роллю можливого посередника, вказують аналітики.
Як Путін намагається використати ситуацію довкола Ірану на свою користь / Колаж: Главред, фото: Центральне командування США, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі:

  • Кремль намагається використати у власних ціляї ситуацію навкола Ірану
  • Путін намагається представитись країнам Перської затоки миротворцем

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін намагається представити себе миротворцем і можливим посередником між Іраном та державами Перської затоки на тлі військової операції США й Ізраїлю проти Тегерана. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що 2 березня Путін провів телефонні розмови з кількома лідерами регіону, зокрема із саудівським принцом Мохаммедом бін Салманом, королем Бахрейну Хамадом бін Іса аль-Халіфою, еміром Катару Тамімом бін Хамадом аль-Тані та президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мохаммедом бін Заїдом аль-Нахаяном.

"Під час кожної з цих телефонних розмов Путін наголошував на готовності Росії сприяти стабілізації ситуації навколо Ірану та країн Перської затоки, а також на необхідності термінового вирішення конфлікту дипломатичними засобами", - йдеться у матеріалі.

Як зазначили в ISW, під час цих контактів Путін наголосив, що Росія раніше нібито докладала значних зусиль для мирного врегулювання питання іранської ядерної програми та пошуку компромісів, які могли б задовольнити всі сторони.

"Путін намагається збалансувати підтримку відносин з партнерами, включаючи Іран, з налагодженням контактів з країнами Перської затоки та позиціонуванням себе як посередника у відповідь на ескалацію військових дій на Близькому Сході. Путін також намагався позиціонувати себе як посередника між Іраном і країнами Перської затоки після війни між Ізраїлем та Іраном у червні 2025 року", - резюмували аналітики.

НАТО vs
НАТО vs "Вісь зла" / Інфографіка: Главред

Як війна в Ірані вплине на Росію - думка експерта

Росія має підстави хвилюватися через ризик втрати важливого союзника — іранського уряду, однак певні наслідки загострення ситуації на Близькому Сході водночас можуть бути вигідними для Кремля. Про це в коментарі Укрінформу зазначив німецький експерт і співзасновник аналітичного центру Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн.

За його словами, Москва отримує економічну вигоду від різкого підвищення цін на викопне паливо, спричиненого нестабільністю в регіоні, включно з блокуванням Ормузької протоки та атаками на нафтову інфраструктуру країн Перської затоки.

Ще одним чинником, який може грати на користь Росії, експерт назвав перенесення уваги міжнародної спільноти з війни проти України на події на Близькому Сході.

"Але, звичайно, в довгостроковій перспективі головним буде, якщо ще більше союзників Росії та Китаю в усьому світі пройдуть зміну урядів та фактично стануть дружніми до США та менш дружніми до цих двох автократичних держав", – резюмує він.

Війна в Ірані - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати не мають наміру втягуватися у затяжне воєнне протистояння з Іраном. Однією з ключових цілей операції "Епічна лють" є тиск на Тегеран, щоб іранське керівництво остаточно відмовилося від намірів розробити ядерну зброю. Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

У Сенаті США тим часом пролунали різні оцінки щодо того, як операція проти Ірану може вплинути на подальшу підтримку України.

Водночас, за даними CNN, США планують суттєво наростити кількість ударів по Ірану впродовж найближчої доби. Перший етап операції вже дозволив послабити іранську оборону, після чого були визначені нові цілі для подальших атак.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

новини Росії Іран Володимир Путін новини Ірану Удар Ізраїлю по Ірану Атака на Іран
