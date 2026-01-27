РФ атакувала Львівську область: під удар потрапила інфраструктура, що відомо

На місці удару працюють всі профільні служби.

Зранку у вівторок, 27 січня, країна-агресор Росія завдала удару по інфраструктурі Львівської області. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Ворог атакував обʼєкт інфраструктури у Львівській області. На місці працюють всі профільні служби", - йдеться у повідомленні. відео дня

Він додав, що, за попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих. Однак інформація може оновлюватися.

Варто зауважити, що Повітряні сили попереджали про рух ударних дронів у напрямку Львівщини та Луцька. Крім того, жителі Бродів, що у Львівській області, повідомляли про вибухи під час повітряної тривоги.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

В Бродівській міській раді розповіли, що вранці ворог здійснив атаку на обʼєкт інфраструктури у Бродах. У місті відчувається неприємний запах, є дим.

"Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання у школах скасовано, а дитячі садочки, які вже прийняли вихованців, працюватимуть з щільно зачиненими вікнами і дверима.

Пізніше в міській раді додали, що внаслідок надзвичайної ситуації виникло задимлення в результаті згорання нафтопродуктів.

"Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково", - кажуть у відомстві.

Які цілі Росія обирає для ударів

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що головні мішені, куди бʼє Росія зараз, – енергетика, критична інфраструктура, житлові будинки.

"Кожен масований удар Росії може стати руйнівним. Тому ракети до систем ППО потрібні щодня, і ми продовжуємо працювати з Америкою та Європою, щоб було більше захисту неба", - додав він.

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в ніч на 27 січня російські окупанти дронами атакували Одесу та область. В результаті ворожого удару є постраждалі. Пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки. У Хаджибейському районі зруйновано частину житлового будинку. Під завалами можуть бути люди.

26 січня країна-агресорка Росія атакувала дронами Кривий Ріг. "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Тернівському районі. На місці влучання виникла пожежа.

Ввечері 26 січня російські окупаційні війська завдали масованих ракетних ударів по Харкову. Пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі.

