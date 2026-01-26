Рус
Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо

Юрій Берендій
26 січня 2026, 19:45оновлено 26 січня, 20:33
Російські вдарили ракетами по Харкову, ціллю ворожої атаки стали школа та дитячий садочок в Індустріальному районі міста, зазначив мер Терехов.
Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо
Росія вдарила ракетами по Харкову - що відомо про наслідки атаки / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • РФ вдарила ракетами по Харкову
  • Ворог влучив по будівлі школи та пошкодив дитячий садочок

Російські окупаційні війська завдають масованих ракетних ударів по Харкову. В місті лунають сильні вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"По Харкову завдано ракетний удар. Наслідки уточнюємо. Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків - будьте обережні!", - наголосив він.

відео дня

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова зафіксовано ворожий удар.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина.

"Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе!", - попередив він.

Крім того, ЗМІ з посиланням на місцевих повідомляють про перебої із світлом.

"Через ворожий обстріл є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі", - повідомив згодом Терехов.

Станом на 19:55 відомо, що одну з влучань відбулось по будівлі школи. Кількість постраждалих зросла до двох.

"Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі", - повідомив мер Харкова.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль курсом на Харків.

Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо
Звідки і якими ракетами Росія завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час масштабної атаки на Київ російські окупаційні сили влучили по об’єктах Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Це перший обстріл святині з часів Другої світової війни, повідомило Міністерство культури України.

У столиці помер рятувальник, який був поранений під час удару по місту 9 січня. За інформацією ДСНС, 36-річний Олександр Зібров потрапив під ворожий обстріл у Дарницькому районі. Медики понад два тижні боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Крім того, з’являються ознаки того, що Росія може готувати чергову масштабну ракетну атаку на Україну із залученням стратегічної авіації.

Про персону: Ігор Терехов

Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Харкова Харківська область новини Харківщини
Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Чотири знаки зодіаку заходять у період тихої удачі: кому доля підморгне першою

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 26 січня (оновлюється)

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

"Навіщо ти сказав": Денисенко звернулася до Федінчика після викривального інтерв'ю

Гороскоп на лютий 2026 року: Тельцям – нестабільність, Стрільцям – перевірка

Гороскоп на лютий 2026 року: Тельцям – нестабільність, Стрільцям – перевірка

