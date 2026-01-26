Росія вдарила ракетами по Харкову, є перебої із світлом - що відомо

Російські вдарили ракетами по Харкову, ціллю ворожої атаки стали школа та дитячий садочок в Індустріальному районі міста, зазначив мер Терехов.

Росія вдарила ракетами по Харкову - що відомо про наслідки атаки / Колаж Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот із відео

РФ вдарила ракетами по Харкову

Ворог влучив по будівлі школи та пошкодив дитячий садочок

Російські окупаційні війська завдають масованих ракетних ударів по Харкову. В місті лунають сильні вибухи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

"По Харкову завдано ракетний удар. Наслідки уточнюємо. Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків - будьте обережні!", - наголосив він.

Керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Індустріальному районі Харкова зафіксовано ворожий удар.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина.

"Загроза з повітря зберігається. Бережіть себе!", - попередив він.

Крім того, ЗМІ з посиланням на місцевих повідомляють про перебої із світлом.

"Через ворожий обстріл є інформація про ушкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі", - повідомив згодом Терехов.

Станом на 19:55 відомо, що одну з влучань відбулось по будівлі школи. Кількість постраждалих зросла до двох.

"Також пошкоджень зазнав дитячий садочок в Індустріальному районі", - повідомив мер Харкова.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль курсом на Харків.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, під час масштабної атаки на Київ російські окупаційні сили влучили по об’єктах Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Це перший обстріл святині з часів Другої світової війни, повідомило Міністерство культури України.

У столиці помер рятувальник, який був поранений під час удару по місту 9 січня. За інформацією ДСНС, 36-річний Олександр Зібров потрапив під ворожий обстріл у Дарницькому районі. Медики понад два тижні боролися за його життя, однак врятувати його не вдалося.

Крім того, з’являються ознаки того, що Росія може готувати чергову масштабну ракетну атаку на Україну із залученням стратегічної авіації.

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

