Росія атакувала Шахедом багатоповерхівку у Кривому Розі - перші деталі

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

https://glavred.net/ukraine/rossiya-atakovala-shahedom-mnogoetazhku-v-krivom-roge-pervye-podrobnosti-10735616.html Посилання скопійоване

Внаслідок російської атаки виникла пожежа / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Головне:

У Кривому Розі прогриміли вибухи

Внаслідок атаки РФ є влучання у житловий будинок

На місці влучання виникла пожежа

Країна-агресорка Росія атакує дронами Кривий Ріг. У Повітряних Силах України заявили, що БпЛА рухаються в напрямку міста, а місцеві жителі повідомили про вибухи.

Атаку на Кривий Ріг підтвердив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. За його словами, російський дрон типу "Шахед" влучив у багатоповерхівку у Тернівському районі.

відео дня

На місці влучання виникла пожежа. Аварійно-рятувальна операція вже розпочалася, усі служби прибули на локацію.

Shahed-136 / Інфографіка: Главред

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа заявив, що внаслідок ворожого удару понівечена багатоповерхівка. При цьому загроза для міста зберігається.

Станом на 20:46 Олександр Вілкул оновив інформацію щодо атаки на Кривий Ріг. Для місцевих мешканців розгорнули штаб допомоги у найближчій школі і готують можливість розселення для тих, чиє житло пошкоджене.

Що потрібно зробити Україні для ефективного збиття дронів - думка експерта

Главред писав, що за словами новопризначеного радника міністра оборони Сергія "Флеша" Бескрестнова, дрони-камікадзе типу Шахед потрапляють в Україну через державний кордон, тому найбільш логічним і ефективним підходом є побудова багаторівневої системи оборони саме вздовж кордонів, аби не допустити їхнього проникнення вглиб країни.

За його словами, для цього необхідно сформувати суцільне радіолокаційне покриття по всій лінії кордону, розмістити там достатню кількість екіпажів зенітних дронів та інших засобів ураження, а також налагодити злагоджену й ефективну роботу всієї системи, зокрема через чіткий механізм розподілу повітряних цілей.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що цього вечора російські окупаційні війська завдали масованих ракетних ударів по Харкову. За попередніми даними, внаслідок атаки постраждала одна людина.

Напередодні стало відомо, що росіяни в ході масованої атаки по Києву 24 січня вперше завдали удару по об'єктах Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра".

Раніше стало відомо, що лише за попередній тиждень Росія випустила по Україні понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів.

Читайте також:

Про персону: Олександр Вілкул Олександр Вілкул - український політик, керівник партії "Блок Вілкула". Керівник військової адміністрації Кривого Рогу з 26 лютого 2022 року. Голова Ради оборони Кривого Рогу, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред