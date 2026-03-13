Рус
Тетяна Литвинова продемонструвала стильні образи на весну

Олена Кюпелі
13 березня 2026, 13:19
Українська кулінарка розповіла, що її часто запитують про те, як вона підбирає цибулю.
Тетяна Литвинова поділилася стильними образами
Тетяна Литвинова поділилася стильними образами

Коротко:

  • Що радить Тетяна Литвинова
  • Як вона підбирає свої образи

Зіркова суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка не так давно розповідала про сварки на проекті, розповіла, як підбирає модні образи для себе.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її часто запитують про стиль.

Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні
Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні

"У мене немає складних формул – для мене важливо, щоб у речах було відчуття легкості, комфорту і трохи настрою. Зібрала для вас кілька своїх нових весняних образів, які плавно переходять у літо – показую, що ношу останнім часом і як комбіную речі між собою", – написала знаменитість.

Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні
Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні / Фото Instagram/tanita_litvinova

За словами Литвинової, вона обирає базові речі, які легко поєднуються між собою. "Якщо об'ємний верх, то низ має бути лаконічним, щоб не виглядати як квадрат, і навпаки. Додавайте один акцент у образ – колір, фактуру або аксесуар. Звертайте увагу на тканину та крій – саме вони роблять образ дорогим. Пам'ятайте, що одяг захищає нас не тільки від холоду, але й від "лихого" ока, він привертає до себе увагу і тим самим захищає. Саме тому жінки в усі часи прикрашали себе прикрасами, хутром і мереживом. І головна порада, яку мені дала ще мама в підлітковому віці — "одяг повинен підкреслювати тебе, а не навпаки", — написала вона.

Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні
Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні / Фото Instagram/tanita_litvinova

Як раніше писав Главред, напередодні Сінді Кроуфорд, 60-річна супермодель вразила своїх підписників, розкривши свій 2,5-годинний розпорядок дня, який включає в себе підйом о 6 ранку, прослуховування додатка з Біблією та сухий масаж щіткою протягом перших п'яти хвилин після пробудження.

Раніше також колишня невістка Віктора Ющенка – Ліза Ющенко, яка живе в країні-терористі РФ і за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну так і не висловила свою позицію, вирішила зробити фотосесію зі своєю дочкою Варварою, яку вона народила від сина колишнього президента України Віктора Ющенка Андрія.

Про особу: Тетяна Литвинова

Тетяна Литвинова — відома українська кулінарка, телеведуча та експертка, яка здобула широку популярність як суддя шоу "МайстерШеф". Вона є авторкою кулінарних книг, веде активну діяльність у соцмережах, будує свій бізнес і мешкає в Києві.

