Тетяна Литвинова продемонструвала стильні образи на весну

Українська кулінарка розповіла, що її часто запитують про те, як вона підбирає цибулю.

Тетяна Литвинова поділилася стильними образами / Колаж Главред, фото Instagram/tanita_litvinova

Коротко:

Що радить Тетяна Литвинова

Як вона підбирає свої образи

Зіркова суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Тетяна Литвинова, яка не так давно розповідала про сварки на проекті, розповіла, як підбирає модні образи для себе.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, її часто запитують про стиль.

Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні / Фото Instagram/tanita_litvinova

"У мене немає складних формул – для мене важливо, щоб у речах було відчуття легкості, комфорту і трохи настрою. Зібрала для вас кілька своїх нових весняних образів, які плавно переходять у літо – показую, що ношу останнім часом і як комбіную речі між собою", – написала знаменитість.

Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні / Фото Instagram/tanita_litvinova

За словами Литвинової, вона обирає базові речі, які легко поєднуються між собою. "Якщо об'ємний верх, то низ має бути лаконічним, щоб не виглядати як квадрат, і навпаки. Додавайте один акцент у образ – колір, фактуру або аксесуар. Звертайте увагу на тканину та крій – саме вони роблять образ дорогим. Пам'ятайте, що одяг захищає нас не тільки від холоду, але й від "лихого" ока, він привертає до себе увагу і тим самим захищає. Саме тому жінки в усі часи прикрашали себе прикрасами, хутром і мереживом. І головна порада, яку мені дала ще мама в підлітковому віці — "одяг повинен підкреслювати тебе, а не навпаки", — написала вона.

Тетяна Литвинова показала, як модно одягнутися навесні / Фото Instagram/tanita_litvinova

Про особу: Тетяна Литвинова Тетяна Литвинова — відома українська кулінарка, телеведуча та експертка, яка здобула широку популярність як суддя шоу "МайстерШеф". Вона є авторкою кулінарних книг, веде активну діяльність у соцмережах, будує свій бізнес і мешкає в Києві.

