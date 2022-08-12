Резніков різко відповів на ймовірність компромісу з РФ і анонсував контрнаступ ЗСУ

Олексій Резніков / Facebook / reznikovoleksii

Україна буде послідовно звільняти всі свої окуповані території, включаючи Крим, заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Як підкреслив він в ефірі DR Denmark, контрнаступ необхідний для звільнення захоплених РФ територій України.

"Наші люди і партнери чекають активні дії, наші партнери повинні знати, що нам для активних дій потрібно більше зброї. Наша головна мета - це звільнення всіх тимчасово окупованих територій в межах 1991 року. Включно з Херсоном, Маріуполем, Бердянськом, Луганськом, Донецьком, і, звичайно, Кримом", - зазначив міністр оборони.

Він також відповів на питання про можливість компромісів з Росією.

"Компроміс можливий тільки коли росіяни виведуть війська з території України і буде обговорюватися питання сусідства між країнами після звільнення територій. Вони повинні будуть заплатити репарації за всю зруйновану інфраструктуру і всіх убитих українців - за вбивства, згвалтування, тортури і всі злочини. Територіальний компроміс - це вихід України на кордони 1991 року", - додав Резніков.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів між Україною і Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

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