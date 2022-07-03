У Зеленського жорстко прокоментували пропозицію Кремля щодо переговорів України з РФ

Переговори делегацій України і РФ / скріншот ТАСС

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ймовірність переговорів між Україною і Росією.

У своєму Twitter він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України. Російська сторона прекрасно знає наші Умови. Шеф Пєскова може не переживати: прийде час, і ми зафіксуємо їх на папері", - підкреслив Подоляк.

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Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно буде прагнути до припинення війни, переговори повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися переговорного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков говорив, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організована. Відстрочку вирішення даного питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

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