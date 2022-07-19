Переговори Росії та України: в РФ зібралися висувати "жорсткіші" вимоги до Києва

Леонід Слуцький / Фото : flickr.com/oscepa

Росія зібралася висувати Україні "жорсткіші умови" у разі відновлення переговорів між двома країнами. Про це заявив депутат нелегітимної Держдуми Росії, член російської делегації на переговорах з Україною Леонід Слуцький.

За його словами, нові умови нібито стосуватимуться і суті домовленостей, і часу їхнього виконання.

"Сьогодні умови з нашого боку будуть жорсткішими і щодо демілітаризації, і щодо денацифікації, жорсткіші по суті і за часом їхнього виконання. Підкреслюю, що це в тому випадку, якщо переговорний процес відновиться", – сказав Слуцький 19 липня.

Представник країни-агресора заявив, що в останні місяці нібито "здійснювалися дії зі знищення живої сили" окупантів, а також знущання над полоненими загарбниками.

При цьому Слуцький додав, що "офіційний Київ не виявляє якоїсь готовності до відновлення переговорів".

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін імовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

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