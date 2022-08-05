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У Путіна передумали: Росія бачить Ердогана посередником у діалозі з Україною – Bloomberg

5 серпня 2022, 19:59

Переговори Києва та Москви в глухому куті – вони навряд чи відновляться, якщо агресор Росія не змінить свої "умови", кажуть джерела Bloomberg.

Ердоган Путін
Позицію Росії щодо посередництва Туреччини могла змінити "зернова угода" - ЗМІ / Колаж Reuters

РФ вивчає можливість підключити президента Туреччини Реджепа Ердогана до мирних перемовин з Україною в якості посередника. Анкара давно наполягала на такій ролі, але Москва не відчувала оптимізму з приводу ідеї. Але після укладення "зернової угоди" позиція Кремля могла змінитися. Втім, країна-агресор Росія навряд чи може розраховувати на якісь перспективи діалогу з Україною допоки, доки не змінить свої умови.

Журналісти Bloomberg 5 серпня, в день зустрічі Ердогана та Путіна, з посиланням на наближені до Кремля джерела, написали про те, що Москва розглядає можливість підключення Туреччини як посередника до перемовин щодо завершення війни Росії проти України. Анкара і раніше прагнула приєднатися до діалогу сторін, проте росіяни прохолодно ставилися до такої ініціативи.

Однак ситуація могла змінитися після підписання так званої "зернової угоди". Путін навіть особисто подякував Ердогану за його участь у цих перемовинах.

Втім, джерела також відзначають, що допоки Росія не змінить своїх умов, продовження перемовин з Україною, які зайшли в глухий кут, не буде. У іншому випадку зміни можуть відбутися, якщо окупанти переламають ситуацію на полі бою.

Видання також акцентувало увагу на тому, що Туреччина, як і інші країни НАТО, виступає проти нападу Росії на Україну і постачає Києву зброю. Однак Анкара не наважилася впровадити санкції щодо Москви. Причиною тому став ризик економічних збитків - якщо Анкара вдарить санкціями по Москві, вона втратить близько 35 мільярдів доларів.

Підкреслюється, що Туреччині важливо взяти участь у завершенні війни Москви проти Києва. Позиція Ердогана в якості посередника підвищить міжнародний авторитет турецького президента, який на тлі 80% інфляції готується до нових виборів президента. Вони повинні відбутися у 2023 році.

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Позиція України щодо "перемовин" з Росією

Президент Володимир Зеленський розкритикував заяву колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера, який раніше сказав, що Росія, мовляв, готова до "перемовин" з Україною. За словами гаранта, якби росіяни збиралися говорити, вони б не стягували війська на південь України. Залучення Шредера до російської пропаганди український лідер назвав огидною ситуацією.

4 серпня Зеленський зробив заяву про те, що представники Росії брешуть, коли говорять про, мовляв, "діалог з Україною". Як сказав президент, країна-терорист, після скоєних нею звірств, зі зброєю в руках закликає до, мовляв, "перемовин". Така ініціатива розцінюється Києвом не інакше, як ультиматум.

Президент Зеленський розповів, як він намагався поговорити з Путіним до того, як Росія в повномасштабному форматі напала на Україну. У Кремлі від діалогу відмовлялися. Після 24 лютого, сказав Зеленський, коли росіяни скоїли свої злочини проти українців, говорити про діалог можливості немає.

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