Перемовини з Росією - тільки з позиції сили: Зеленський поставив умову Кремлю

Україна готова відновити перемовини з Росією, коли у Києва буде можливість вести діалог з позиції сили - Зеленський / Колаж Офіс президента, УНІАН

Україна буде готова до відновлення пермовин з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Як повідомляє AFP з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, український гарант під час свого виступу відеозв'язком на саміті Великої сімки в понеділок, 27 червня, зробив заяву про те, що час для перемовин України з Росією ще не настав.

читайте такожЖодного Мінська-3 - Зеленський Путіна ні в чому не переконуватиме: Єрмак поставив Росії умовиЗа словами президента Зеленського, Україна знову повинна отримати можливість діяти з позиції сили. Коли буде така ситуація, з'явиться потенціал для продовження діалогу з Кремлем.

Зустріч Зеленського та Путіна

Президент Володимир Зеленський 14 червня зробив заяву про те, що у нього немає великого бажання вести діалог з президентом РФ Володимиром Путіним. Однак якщо Москви дійсно прагнутиме до припинення війни, перемовини повинні відбутися. Київ готовий дотримуватися перемовного формату, який повинен включати виведення російських військ з території України.

Помічник глави Кремля Юрій Ушаков казав, що зустріч президента РФ Путіна з українським гарантом Зеленським дійсно може бути організовано. Відстрочку вирішення цього питання Москва мотивує, мовляв, необхідністю ретельної підготовки і наявністю нібито "певних умов".

"Ніхто таку можливість не відкидає, але вона вимагає відповідних умов, а головне дуже-дуже-дуже ретельної підготовки", - заявляв Ушаков.

Дивіться відео ТСН - Зеленський заявив про умови на зустріч з Путіним

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