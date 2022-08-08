"Це було не до душі Путіну": посол назвав причину зупинки переговорів між Україною та РФ

Володимир Путін і частина російського суспільства були проти припинення бойових дій в Україні / Фото kremlin.ru

В кінці березня після переговорів з Росією у Туреччині Україна сподівалася на те, що вдалося знайти платформу для врегулювання війни. Домовленості нівелювалися масовими злочинами російської армії в Бучі, Ірпені та багатьох інших містах. Однак на цьому переговорний процес ще не зупинився. Його зупинила Росія, яка почала новий наступ на Донбасі. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар.

За його словами, Туреччина грала роль посередника в переговорах. Президент Реджеп Таїп Ердоган вів переговори з президентом України Володимиром Зеленським, переконував РФ. І саме завдяки посередницьким функціям турецької сторони вдалося проводити ці переговори, сказав Боднар в інтерв'ю РБК-Україна.

"Насправді наприкінці березня ми сподівалися, що знайшли якусь платформу для врегулювання, і ті сигнали, які вийшли після переговорів у Стамбулі, дійсно відображали прогрес у переговорах. Однак ці домовленості фактично нівелювалися масовими злочинами РФ у Бучі, Ірпені та багатьох інших містах. Хоча переговорний процес ще не зупинився. Переговорний процес зупинила Росія, яка почала новий наступ на Донбасі, оскільки основною умовою – і на чому сторони зійшлися в Стамбулі – було те, що припинення бойових дій має бути саме на основі відведення військ. Але це було не до душі як Путіну, так і, якщо ми можемо так сказати, суспільству РФ, тій масі, яка хоче війни, крові та в якій злочини лише вітаються", — додав Боднар.

За його словами, якби процес розвивався так, як він був розпочатий в Стамбулі або як він був визначений в Стамбулі, сторони могли б прийти до мирного врегулювання. Втім, він сумнівається, що це було б можливо в сьогоднішніх умовах після всіх злочинів, які вчинила Росія.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом та Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресора Володимир Путін імовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, яке дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

У серпні у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробили нову заяву з приводу необхідності переговорів з російськими агресорами для завершення війни в Україні.

"Міжнародне співтовариство не може покінчити з війною в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія та мир повинні перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - сказав помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун.

6 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

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