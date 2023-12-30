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Чи вирішить мобілізація проблеми ЗСУ: відповідь експерта

Анна Ярославська
30 грудня 2023, 11:11
Найбільш дискусійний момент - це мобілізація людей з інвалідністю, вважає Олександр Мусієнко.
Олександр Мусієнко, ВСУ
Олександр Мусієнко закликав не допускати панічних настроїв через мобілізацію / Колаж: Главред, фото: УНІАН, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Мобілізація в Україні відбувалася і раніше, і також стикалася з певними труднощами. Не варто допускати панічних настроїв через новий проект закону про мобілізацію. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, у ЗСУ немає якихось великих проблем - є певні складнощі, пов'язані з подальшим забезпеченням проведення мобілізації.

"Війна триває, ворог атакує наші позиції, і це, звичайно, вимагає залучення ресурсів. Разом з тим у нас почалася певна невиправдана паніка через зміни законодавства і підходів системи. Мобілізація відбувалася і раніше - так, попередні хвилі мали свої складнощі, але, врешті-решт, лави Збройних сил поповнювалися", - сказав Мусієнко.

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Він закликав не допускати панічних настроїв.

"Наприклад, з точки зору внесеного законопроекту, повістки можуть вручати за місцем роботи, місцем проживання або в громадських місцях, але і зараз відбувається те ж саме", - сказав глава Центру військово-правових досліджень.

Мусієнко зазначив, що найбільш дискусійний момент – це мобілізація людей з інвалідністю.

"І тут головне питання в довірі до військово-лікарських комісій та МСЕК, які видають довідки про інвалідність. Поточний законопроект повинен бути максимально корисним для військових з точки зору проведення мобілізації, але при цьому він не повинен розхитувати настрої в суспільстві та давати можливість ворогові використовувати їх з пропагандистською метою. Тому для початку варто виправити недоліки, які були виявлені в ході проведення мобілізації, не застосовуючи обмежень на кшталт позбавлення банківських прав, заборони на пересування", - зазначив він.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

Згідно з документом, в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

За даними ЗМІ, новий законопроект про мобілізацію в Україні, який викликав чимало критики в суспільстві, ймовірно, відправлять на доопрацювання.

Тим часом у Нацполіції заявили, що не хочуть роздавати українцям повістки.

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