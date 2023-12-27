Законопроект про мобілізацію відправлять на доопрацювання: у Forbes розкрили деталі

Не виключено, що депутатів з президентської політсили все ж таки спробують переконати підтримати проект закону.

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Ухвалити законопроект про мобілізацію планують до кінця січня або на початку лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Новий законопроект про мобілізацію в Україні, який викликав чимало критики в суспільстві, ймовірно, відправлять на доопрацювання. Про це пише Forbes з посиланням на депутатів фракцій "Слуга народу" (СН) і "Голос" у Верховній Раді.

Депутат з оборонного комітету Соломія Бобровська ("Голос") не виключає, що депутатів з президентської політсили все ж таки спробують переконати підтримати закон.

"У поточній редакції вони навряд чи зберуть достатню кількість голосів у парламенті", - сказав один зі співрозмовників видання на умовах анонімності.

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Коли можуть ухвалити законопроект про мобілізацію

Парламент розгляне урядові законопроекти про посилення правил мобілізації в Україні впродовж найближчого місяця.

Ймовірні дати першого голосування - 10-14 січня.

Ухвалити законопроект в цілому планують до кінця січня або на початку лютого.

Суперечливі питання закону про мобілізацію

За словами нардепів з комітету з оборони, більшість дискусійних норм (щодо обмеження прав осіб, які уникають призову, електронних повісток або можливої мобілізації людей з інвалідністю третьої групи тощо) з'явилися після доопрацювання законопроекту Міністерством оборони.

Крім появи суперечливих моментів, зникли норма, запропоновані комітетом. Одна з них - ротації.

Не згодні нардепи і з рішенням про мобілізацію людей з інвалідністю третьої групи.

Також в документі з'явилася норма про те, що для уточнення даних людина може бути затримана на термін від трьох годин до трьох діб.

"Фактично це викрадення людей і драконівські методи", – вважає Соломія Бобровська.

Аналогічної думки вона і про непомірно великі штрафи, що встановлюються за неявку в ТЦК або порушення військового обліку. За словами Бобровської, в регіональних центрах у більшості людей немає таких коштів.

Документ несе також і економічні ризики, зокрема, через обмеження для людей, які ухиляються від військового обліку.

Голова економічного комітету Дмитро Наталуха зазначила, що, якщо фінальна версія законопроекту змусить значну частину населення обірвати будь-які зв'язки з державою, щоб вона не могла їх знайти, негативний ефект для економіки буде важко переоцінити.

Серед можливих наслідків нардеп називає припинення роботи з державними банками, зняття готівки, перехід на сіре працевлаштування і, як наслідок – зниження податкових надходжень, збільшення еміграції працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики тощо.

"Якщо в 2022-му частина населення тікала від ворожої держави, то при помилковому рішенні в 2024-му з'явиться ризик, що українці почнуть тікати вже від своєї", - додала Наталуха.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

У понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

Згідно з документом, в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

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