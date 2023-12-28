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"У нас достатньо роботи": у Нацполіції не хочуть роздавати українцям повістки

Анна Ярославська
28 грудня 2023, 12:23
Поліція займається документуванням кримінальних правопорушень серед представників ТЦК та СП. Тому нелогічно залучати правоохоронців до роздачі повісток.
Іван Виговський, повістки, Нацполіція
Поліцію хочуть залучити до роздачі повісток, Іван Виговський виступив проти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН, Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Виговський не підтримує ідею дати поліцейським право видавати повістки військовозобов'язаним без участі працівників ТЦК. За його словами, у відомства і без цього вистачає роботи.

"У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різні моменти. Чому? Тому що поліція - найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть", - сказав Виговський в інтерв'ю виданню Українські новини.

Крім того, за його словами, поліція займається документуванням кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП. Тому нелогічно залучати правоохоронців до роздачі повісток.

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"Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що у нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо по мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів", - додав Виговський.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

У понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

Згідно з документом, в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

За даними ЗМІ, новий законопроект про мобілізацію в Україні, який викликав чимало критики в суспільстві, ймовірно, відправлять на доопрацювання.

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