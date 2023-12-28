"У нас достатньо роботи": у Нацполіції не хочуть роздавати українцям повістки

Поліція займається документуванням кримінальних правопорушень серед представників ТЦК та СП. Тому нелогічно залучати правоохоронців до роздачі повісток.

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Поліцію хочуть залучити до роздачі повісток, Іван Виговський виступив проти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ТСН, Нацполіція

Голова Національної поліції України Іван Виговський не підтримує ідею дати поліцейським право видавати повістки військовозобов'язаним без участі працівників ТЦК. За його словами, у відомства і без цього вистачає роботи.

"У нас дуже багато свого функціоналу, і ми вважаємо, що кожен повинен займатися своєю роботою. Ми і так підхоплюємо різні моменти. Чому? Тому що поліція - найбільший правоохоронний орган, тому ми і підставляємо плече іншим правоохоронним структурам, і якщо ми цього не будемо робити, то деякі важливі напрямки роботи просто впадуть", - сказав Виговський в інтерв'ю виданню Українські новини.

Крім того, за його словами, поліція займається документуванням кримінальних правопорушень серед представників ТЦК і СП. Тому нелогічно залучати правоохоронців до роздачі повісток.

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"Виходить, що ми будемо з одного боку документувати, а з іншого ще й повістки роздавати? Тому, я вважаю, що у нас достатньо роботи. Ми і так максимально допомагаємо по мобілізації, встановлюємо місця знаходження ухилянтів", - додав Виговський.

Законопроект про мобілізацію - що відомо

У понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Про основні зміни можна почитати в матеріалі: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

Згідно з документом, в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Також ми писали про те, які категорії чоловіків не підлягатимуть призову.

За даними ЗМІ, новий законопроект про мобілізацію в Україні, який викликав чимало критики в суспільстві, ймовірно, відправлять на доопрацювання.

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