Слава визвірилася на Ларису Доліну і красиво опустила колишню українку.

Співачки публічно поскандалили / Колаж Главред, фото Forbes

Російська співачка Слава, у якої нещодавно помітили проблеми з психічним здоров'ям, поскандалила зі співачкою-путіністкою Ларисою Доліною, яка так само ненавидить Україну, як її психічно-нестабільна колега.

Як пишуть російські пропагандисти, Слава не може продати квартиру через страх перед шахраями, який охопив усю терористичну Росію. Тепер, щоб придбати або ж реалізувати нерухомість, росіянам потрібно зробити низку додаткових дій, щоб підтвердити серйозність намірів.

Путіністка Долина винна в проблемах/ Фото КП.ру

"Через мою "улюблену" Ларису Олександрівну Доліну я не можу продати жодну зі своїх квартир. Хочу допомогти дітям із житлом, хочу давно перебудувати свій будинок, ще в сестри роблю ремонт. Але не виходить завдяки співачці, яку я терпіти не можу... Знаєте, я нещодавно навіть захищала її, коли вона не взяла квіти у шанувальника через нібито алергію. Подумала, мовляв, шанована людина, негарно сміятися. Але тепер шкодую", - психує співачка.

За словами Слави, вся річ у тім, що Доліну колись розвели шахраї та позбавили її квартири в центрі Москви. "Через створену нею обстановку мені потрібно обійти всі наркологічні клініки, сходити невідомо куди, невідомо навіщо. А раптом покупці дізнаються, що я артистка, і подумають, що я можу їх розвести. Спасибі вам велике-превелике!" - вибухнула хвора путіністка.

Путіністка Слава лікує голову / Фото КП

"Але Ларисі повернули квартиру! Зашибісь ситуація! Мало того, що мені треба всі наркодиспансери пройти, ще й записати угоду на відео, у мене буде допит на тему "нормальний ти чи ні". Я просто в повному шоці", - обурюється вона.

Раніше Главред повідомляв, що співачка-путіністка Слава, яка підтримує військове вторгнення Росії в Україну, стала пацієнткою психіатра.

Раніше також стало відомо, що актриса Ольга Сумська розповіла про своє сімейне життя з актором Євгеном Паперним. Вона зізналася, що не боялася виходити заміж за чоловіка на 16 років старшого, але зіткнулася з несподіваною проблемою.

Про персону: співачка Слава Слава - російська співачка, телеведуча, кіноактриса, авторка пісень, лауреатка кількох музичних щорічних премій "Песня года", "Золотой граммофон" і багатьох інших премій. Виконала пісенні хіти: "Попутчица", "Расскажи мне, мама", "Одиночество", а також "Я и ты" (спільно зі Стасом Пьехой) та інші. Вона підтримує військове вторгнення Росії в Україну, прикриваючись патріотизмом.

