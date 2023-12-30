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Експерт розповів, чи очікувати українським жінкам мобілізації в армію

Дмитро Відоменко
30 грудня 2023, 03:05
Обговорення теми мобілізації жінок - це прояв паніки, яка може бути використана на користь ворога, вважає військовий експерт Олександр Мусієнко.
Жінки заклик, Мусієнко
Олександра Мусієнко розповів, чи очікувати українським жінкам мобілізації в армію / колаж Главред, фото Генштаб ЗСУ, Facebook

Мобілізації жінок України в армію не буде і не передбачається. Про це в інтерв'ю Главреду розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Ні, мобілізації жінок не буде і не передбачається – це позиція і військових, і президента України. Більш того, обговорення теми мобілізації жінок – це прояв паніки, яка може бути використана на користь ворога. Нам потрібно дещо заспокоїтися в питанні мобілізації, зокрема у формах її проведення, а поготів – і в мобілізації жінок. Разом з тим ніхто не може позбавити жінок можливості добровільно проходити звичайну службу. А в такому випадку вони повинні мати рівні права і обов'язки з мобілізованими чоловіками. Саме тому норми прописані так, щоб не виникало різних тлумачень ситуації", ‒ сказав він.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко- блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

відео дня

Мобілізація в Україні

Стало відомо, що скандальний законопроєкт про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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мобілізація війна в Україні мобілізація в армію Олександр Мусієнко
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