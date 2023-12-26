Законопроект готовий: в Україні можуть мобілізувати інвалідів

В Україні з'явився новий проект мобілізації на службу в армію.

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В Україні можуть мобілізувати інвалідів / колаж: Главред, фото: УНІАН

Вчора, 26 грудня, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про військову службу. Інформація про це з'явилася на сайті Верховної Ради, проте незабаром була видалена.

Згідно із законопроектом, в Україні з'являться нові правила, вони торкнуться мобілізаційного віку, відстрочки і навіть обмеження прав за ухилення. Однак це не все.

В Україні можуть мобілізувати інвалідів

Одне з положень законопроекту про службу - це можливість мобілізувати інвалідів з деякими захворюваннями. Кабмін опублікував постанову з повним їх списком.

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З якими захворюваннями можуть мобілізувати:

сліпота на одне око

карликовість з ростом нижче 130 см для чоловіків і 120 см для жінок

параліч кисті, кукса верхньої кінцівки, відсутність пальців (крім першого)

хвороба Паркінсона

кукса стопи, гомілки, стегна

ниркова недостатність, відсутність нирки, легені, сечового міхура, матки

кастрація у чоловіків

Новий законопроект, зокрема - питання мобілізації інвалідів, прокоментувала і скандальна Мар'яна Безугла. Вона написала на своїй сторінці в ФБ про те, що буде відстоювати добровільне право на мобілізацію інвалідів.

"Буду відстоювати, що всі особи з інвалідністю мають право служити добровільно і їх право звільнитися", - прокоментувала нардеп.

Більш детальний список захворювань можна побачити на знімках нижче.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документом передбачається ряд змін - зниження призовного віку з 27 до 25 років, обмеження для осіб, які ухиляються від служби, зобов'язання всім військовозобов'язаним з 18 до 60 років носити з собою військово-облікові документи і пред'являти їх співробітникам ТЦК, протягом 60 днів після оголошення мобілізації (20-ти після її продовження) з'явитися до військкомату без повістки і самостійно уточнювати свої дані.

Також, відомий український громадсько-політичний діяч і командувач "Української Добровольчої армії" Дмитро Ярош висловив свою позицію щодо мобілізації в Україні. Він підкреслив, що потрібно переглянути підхід до використання людського ресурсу, який вже знаходиться в армії.

Крім іншого, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мобілізація додаткових 500 тисяч осіб не відбудеться найближчим часом.

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