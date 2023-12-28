"Мобілізація 500 тисяч": у Зеленського відверто висловилися щодо ротації військ

ЗСУ потрібно комплектувати нові бригади і проводити ротації, нагадав Михайло Подоляк.

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Михайло Подоляк прокоментував питання мобілізації в Україні / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, Facebook / м. Подоляк

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував ситуацію навколо мобілізації та забезпечення потреб Збройних сил України в особовому складі.

Відповідати на запитання Каналу 24 з приводу пропозиції щодо мобілізації 500 тисяч осіб, він сказав, що ці цифри ще не остаточні.

"Цифри в 400-500 тисяч дискутуються на рівні профільного комітету і на рівні військових. Крім того, це не йдеться про те, щоб одночасно взяти 500 тисяч, процес планують розтягнути на рік. Потрібно комплектувати нові бригади, проводити ротації, якщо ми хочемо провести певні демобілізації, також потрібно замінювати людей", – зазначив представник ОП.

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Він нагадав, що лінія фронту простягається 1300 кілометрів, і там перебуває понад 400 тисяч окупаційних військових, тому Україні необхідно чимало бригад, щоб стримувати ворога.

"Це не питання навіть втрат, не питання поранених, це питання логістики, як такої, і великої війни, яка йде вже два роки. Тому до цифр потрібно спокійно ставитися, вони будуть продискутовані разом з військовими, і відповідні комітети вийдуть на ті цифри, які нам потрібні", – підкреслив радник глави ОПУ.

За його словами, мова не йде про одномоментну мобілізацію. Вона буде розтягнута в часі, враховуючи, що війна довга.

"Люди, які з патріотичних міркувань, абсолютно щиро пішли спочатку воювати, зрозуміло, що фізично і психологічно не можуть воювати так довго. Їх потрібно якось замінювати, їх потрібно переводити через ротаційний механізм, і це потрібно все обговорити", – додав Подоляк.

Мобілізація в Україні

Раніше повідомлялося про те, що скандальний законопроект про мобілізацію доопрацюють. Зараз у питаннях мобілізації нічого не змінилося - мобілізація здійснюється планово.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про мобілізацію 500 тисяч осіб. За словами президента, це серйозна цифра і підкреслив, що йому необхідно більше аргументів, щоб підтримати напрямок цієї мобілізації.

Кабмін розробляє правила на мобілізацію 500 тисяч військових. Арахамія повідомив, що уряд мав би внести законопроект про мобілізацію, над яким він працює на прохання військових.

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