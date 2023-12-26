Новий законопроект про мобілізацію: хто не підлягає призову до ЗСУ

Низка категорій українців не підлягатиме мобілізації.

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У Раду внесли законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У понеділок, 25 грудня, Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект про мобілізацію. Сам проект закону поки недоступний, проте пояснювальна записка містить положення, які пропонуються даним документом.

Главред вже писав про основні зміни, які пропонується внести в процес мобілізації в Україні. Читайте матеріал: Електронні повістки, в ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію.

Також законопроектом пропонується уточнення підстав для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

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Які категорії чоловіків не підлягатимуть призову

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації мають:

особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи та / або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи за умови, що такі особи з інвалідністю обрали військовозобов'язаного для здійснення за ними догляду;

особи з інвалідністю I або II групи, визнані судом недієздатними;

члени сім'ї першого ступеня споріднення особи з інвалідністю I групи, зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю I групи (не більше одного члена сім'ї);

члени сім'ї першого ступеня споріднення особи з інвалідністю II групи або особи, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду, зайнятих постійним доглядом за такими особами (не більше одного члена сім'ї);

жінки, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше ніж до досягнення нею шестирічного віку;

вагітна жінка.

Відповідно до законопроекту також не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період:

здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти та здобувають рівень освіти, який вищий за раніше набуту за однією спеціальністю (професією), а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти;

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, що мають вчене звання та / або науковий ступінь;

педагогічні працівники закладів професійної вищої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти за умови, що вони працюють відповідно у закладах вищої або професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи на повну ставку.

Проект закону також визначає, що не підлягають призову на службу військовозобов'язані впродовж двох років з моменту звільнення зі служби в запас, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану.

Також в цю категорію входять особи, які пройшли службу і звільнені через полон, з можливістю в майбутньому бути призваними за власним бажанням.

Деякі військовозобов'язані, звільнені від строкової служби під час воєнного стану, не підлягають призову на службу протягом шести місяців під час мобілізації.

Також діючі народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим мають право на відстрочку від призову.

Водночас, проект закону визначає, що державні службовці, співробітники Бюро економічної безпеки України, Державної виконавчої служби України та прокуратури не мають права на відстрочку від призову.

Як повідомляв Главред, в Україні можуть мобілізувати осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що мобілізація додаткових 500 тисяч осіб не відбудеться найближчим часом.

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