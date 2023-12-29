Мобілізація за кордоном: як Україна планує залучити до війни чоловіків, які виїхали - Мусієнко

Обов'язок участі у мобілізації, визначений Конституцією, поширюється як на тих, хто перебуває в межах України, так і на громадян за кордоном.

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Наскільки можлива мобілізація чоловіків за кордоном / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Конституційний обов'язок участі у мобілізації покладено на всіх громадян, незалежно від їхнього місцезнаходження. Про це розповів в інтерв'ю Главреду керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Конституційний обов'язок покладається як на тих чоловіків, які перебувають на території України, так і на тих, хто за кордоном. Але при цьому практично нереально притягувати до відповідальності і застосовувати санкції щодо тих, хто знаходиться за кордоном на законних підставах", - пояснив Мусієнко.

За словами експерта, мобілізація осіб, які знаходяться за кордоном на законних підставах, наразі неможлива. Мусієнко зазначив, що обговорення можливих шляхів вирішення цього питання триватиме, але зараз втілення норм щодо чоловіків за кордоном є викликом.

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Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, Кабмін вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації та військового обліку. Зміни передбачають зниження призовного віку, обмеження для ухилянтів і зобов'язання носити військово-облікові документи та з'являтися до військкомату без повістки для уточнення даних.

Також полковник Роман Горбач, розповів про плани ЗСУ щодо розширення кола осіб, які можуть бути призвані під час мобілізації. Ці заходи спрямовані на доукомплектування Сил оборони.

Як повідомляв Главред, у новому законопроекті щодо мобілізації норма про зниження призовного віку з 27 до 25 років має на меті омолодження військового складу та привернення ширшого кола громадян до служби.

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