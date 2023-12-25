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Електронні повістки, до ТЦК за 20 днів і обмеження: деталі законопроекту про мобілізацію

Андрій Ганчук
25 грудня 2023, 23:30оновлено 26 грудня, 01:20
Поліція отримає право вручати військовозобов'язаним повістки, а тих, хто ухиляється від призову, можуть очікувати обмеження в правах, зазначено в законопроекті.
ВСУ, повістки, мобілізація, ТЦК, призов
Повістки в Україні можуть відправляти військовозобов'язаним в електронному кабінеті - законопроект / Колаж: Главред, фото: Главред, Генштаб ЗСУ

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроект щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Документом передбачається низка змін - зниження призовного віку з 27 до 25 років, обмеження для осіб, які ухиляються від служби, зобов'язання всім військовозобов'язаним з 18 до 60 років носити з собою військово-облікові документи і пред'являти їх співробітникам ТЦК, протягом 60 днів після оголошення мобілізації (20-ти після її продовження) з'явитися до військкомату без повістки і самостійно уточнювати свої дані.

У понеділок увечері, 25 грудня, пояснювальна записка з текстом документа з'явилися на сайті Верховної Ради. Проте після цього сайті перестав працювати.

Текст законопроекту №10378 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації ,військового обліку та проходження військової служби" опублікував народний депутат Ярослав Железняк.

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Документ ще буде обговорюватися в комітетах ВР, очікуються зміни. Верховна Рада планує його розглянути 10 січня.

Зміни до закону про мобілізацію 2023

Призовний вік знижується з 27 до 25 років;

Військовослужбовцям, які повернулися з полону, повинна бути відпустка тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення;

Передбачається уточнення обов'язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;

Передбачається встановлення вимог до повісток і порядку їх вручення;

Будуть уточнені підстави для відстрочки і звільнення від призову;

Держава встановить категорії громадян, які призову не підлягають;

Буде уточнено порядок бронювання військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади;

Держава уточнить підстави для звільнення від військової служби;

Виключить "обмежену придатність" з переліку висновків військово-лікарської комісії;

Замість строкової служби з'явиться військова підготовка терміном до 3 місяців;

Права громадян, які ухиляються від військового обліку та військової служби, будуть обмежені;

Поліції нададуть право для участі в заходах з мобілізації

Явка до ТЦК

Відповідно до законопроекту, всі військовозобов'язані протягом 60 днів з дня оголошення мобілізації або протягом 20 днів з дати її продовження повинні навіть без повістки прибути до ТЦК. Поважні причини, через які громадянин може не прийти до військкомату – перешкоди стихійного характеру, хвороба громадянина і смерть близького родича або близьких родичів дружини.

Які заходи можуть вжити щодо осіб, які ухиляються від служби

Заборона на виїзд за кордон;

Заборона на проведення операцій із майном;

Обмеження на право керування власним транспортним засобом та отримання прав;

Обмеження права на користування і розпорядження коштами та іншими цінностями;

Відмова в кредитах і позиках;

Призупинення отримання пільг і послуг від держави;

Військовозобов'язаним доведеться носити з собою військово-облікові документи

У статті 20 законопроекту йдеться про те, що під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни України віком від 18 до 60 років повинні носити з собою військово-облікові документи. Ці документи потрібно буде пред'являти на вимогу уповноважених співробітників ТЦК СП або поліцейського.

Обмеження для військовозобов'язаних за кордоном

У законопроекті також описані обмеження на надання консульських послуг за кордоном військовозобов'язаним громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Вони не зможуть продовжити внутрішній і закордонний паспорт без військово-облікових документів.

Де можуть вручатися повістки

В приміщенні ТЦК СП;

За місцем проживання або реєстрації представниками ТЦК або поліцейськими;

За місцем роботи представниками ТЦК, роботодавцем або поліцейськими;

Представниками ТЦК або поліцейськими в громадських місцях;

В електронному кабінеті призовника, військовозобов'язаного та резервіста.

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мобілізація Верховна Рада
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