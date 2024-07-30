Рішення щодо переговорів із Росією ухвалюватимуть ближче до зими - прогноз

Перші результати переговорів із країною-агресоркою Росією з'являться вже взимку. Цьому передуватиме нове коло дипломатичних зусиль посадити РФ і Україну за стіл переговорів, вважає доктор політичних наук, політичний експерт Максим Розумний.
Сам же переговорний процес, найімовірніше, буде йти паралельно з бойовими діями, розповів Розумний в інтерв'ю Главреду.
"Результати переговорів з'являться тоді, коли Росія вичерпає свої можливості для досягнення успіхів на полі бою, а Україна, навпаки, матиме достатню чисельність військових, озброєнь і ресурсів. Також усе залежатиме від США, Європи та Китаю, які повинні будуть остаточно визначитися зі своїм баченням ситуації", - зазначив експерт.
На його думку, з початку осені, після завершення літньої російської наступальної кампанії, човникова дипломатія, яка зараз у розпалі, буде ще інтенсивнішою.
"До кінця осені ми побачимо завершення певного кола цієї дипломатії. А вже наприкінці осені-початку зими будуть усі карти на столі і треба буде ухвалювати рішення", - упевнений Розумний.
Хто такий Максим Розумний
Максим Розумний - український політолог, філософ, журналіст, поет. Доктор політичних наук. Народився 27 червня 1969 року в місті Київ. Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет журналістики (1992). Завідувач відділу стратегічних комунікацій Національного інституту стратегічних досліджень (2005-2008); радник віце-прем'єр-міністра України (2008); завідувач відділу гуманітарної політики та безпеки Національного інституту проблем міжнародної безпеки (з 2009), пише Вікіпедія.
Переговори з Росією - головне
Україна вкотре зауважила, що може розпочати переговорний процес із Росією лише на умовах дотримання міжнародних прав і поваги до територіальної цілісності.
Тоді як Росія, попри похмуре майбутнє своїх виснажених військ на полі бою, продовжує наполягати на ультиматумі, зокрема вимагаючи від України гарантій невступу до НАТО і скорочення чисельності армії. Ведення такого діалогу рівнозначне капітуляції України, зауважили в Інституті вивчення війни.
Найімовірніше, Росії вже не буде чим воювати наприкінці 2025 року. До цього часу Москва спробує прискорити переговорний процес, щоб взяти перепочинок.
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