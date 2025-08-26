У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

Кремль боїться взяти відповідальність за провал армії РФ, тому шукає, на кого її скинути.

Кількох чиновників затримали за вказівкою Кремля / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншоти

Що повідомили аналітики:

У прикордонних з Україною областях затримують чиновників

Російські посадовці нібито розкрадали гроші з держбюджету РФ

Кремль хоче перекласти відповідальність за провал захисту Курської області

У країні-агресорці Росії провели затримання низки чиновників, які керували трьома прикордонними з Україною областями. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російських посадовців хочуть звинуватити у провалі захисту кордонів від рейдів і вторгнення українських військових, зокрема в рамках Курської наступальної операції.

25 серпня правоохоронці РФ затримали виконувача обов’язків заступника губернатора Курської області Володимира Базарова в межах кримінальної справи щодо розкрадання коштів, які в РФ виділили на будівництво оборонних укріплень на кордоні Курської та Белгородської областей.

Раніше за такими ж звинуваченнями були затримані колишній губернатор Курської області Олексій Смирнов, колишній заступник губернатора Брянської області Микола Симоненко та колишній заступник губернатора Белгородської області Рустем Зайнуллін.

"В ISW надалі переконані, що ці арешти та кадрові перестановки, є частиною скоординованих зусиль Кремля зробити чиновників прикордонних областей крайніми за провал Росії у відбитті українського вторгнення в Курську область у серпні 2024 року", - йдеться у звіті аналітиків.

Також в ISW припускають, що у Кремлі хочуть скинути на чиновників з прикордонних областей і відповідальність за українські рейди у Белгородській області в 2023 та 2024 роках.

Кремль не вперше проводить "зачистку" серед посадовців

Не так давно у Кремлі вирішили цілеспрямовано усунути вищих посадових осіб Міноборони Росії, зокрема старших офіцерів, які командували військовими операціями російських окупантів в Україні.

Водночас росіяни всіляко приховували істині причини звільнення топ-чиновників, маскуючи їх звинуваченнями у корупції.

Операція в Курській області - останні новини

Нагадаємо, Главред писав про ліквідацію двох старших російських офіцерів унаслідок нещодавнього удару по командному пункту Росії у Кореневому, що у Курській області.

Нещодавно в СБУ розповіли про штурм ротного опорного пункту на Курщині поряд з населеним пунктом Свердліково. Там перебувало понад сто військовослужбовців РФ.

Раніше Олександр Сирський повідомляв, що Курська операція дозволила вперше перенести повномасштабну війну на територію країни-агресорки Росії. Українські війська після ретельного планування змогли прорвати ворожу оборону та зайти у глибокий тил противника, зірвавши його логістику.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

