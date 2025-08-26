Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія не зможе жити в мирі: яким країнам Путін може голосити нову війну

Марія Николишин
26 серпня 2025, 13:55
214
Експерт говорить, що Кремль пране й надалі жити в стані війни.
Росія не зможе жити в мирі: яким країнам Путін може голосити нову війну
Путін намагатиметься затягнути війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • Путін продовжуватиме війну в Україні, поки у Росії будуть можливості
  • Путіну зараз категорично невигідний мир
  • Якщо війна в Україні закінчиться, Росія може розпочати нову проти інших країн

Поки у країни-агресора Росії залишаються можливості для продовження війни, російський диктатор Володимир Путін буде максимально тягнути час та не закінчуватиме її. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, Путін буде тягнути час, поки є гроші і люди, а Трамп не налаштований на рішучі дії.

відео дня

"Ви напевно бачили в Мережі жартівливий "трампометр", на якому температура коливається від показників "наш слон" до "помаранчевий дурень". І коливання Трампа влаштовують Росію, адже він не проукраїнський політик і не вводить санкції проти Кремля", - наголосив він.

Ступак зауважив, що Путіну зараз категорично невигідний мир.

"Що буде робити Росія, коли закінчиться війна. Про що говорити по телевізору? Зараз там говорять про нібито нацистів і бандерівців в Україні, але що далі? Про загибель після поранень, протезування, проблеми з каналізацією і водопроводом, ніхто говорити не захоче", - каже експерт.

На його думку, єдиний варіант для Росії – нова війна.

"Переміщення її (війни, - ред.) з України до країн Балтії або, наприклад, Азербайджану. Куди-небудь, аби й далі жити в стані війни", - підсумував колишній співробітник СБУ.

Чи можливе замороження війни в Україні

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що якщо упродовж найближчих місяців Україна зможе поламати російську військову та енергетичну інфраструктуру, то у Путіна вже за кілька місяців не буде можливості вести війну.

"Зараз ми підійшли до дуже важливого моменту, коли перелам у війни може мати дуже швидкі наслідки. І тому у Путіна навіть без ножа за нашою спиною може з’явитися розуміння, що краще відповзти назад, відновити зруйноване і заплатити контрибуцію, ніж побачити на власні очі, як його режим паде під його ж ногами", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив стриманий оптимізм щодо перспектив завершення війни між Росією та Україною. Зокрема, він зазначив, що Москва зробила "значні поступки", зокрема погодилась на безпекові гарантії Україні та відмовилася від намірів встановити прокремлівський режим у Києві.

Він також говорив, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Водночас, президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що наразі немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни.

Читайте також:

Про персону: Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін новини України війна Росії та України Іван Ступак
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трагедія на Донбасі: РФ обстріляла шахти, 148 гірників опинилися під землею

Трагедія на Донбасі: РФ обстріляла шахти, 148 гірників опинилися під землею

14:34Війна
Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

14:22Синоптик
Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани, - ISW

Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани, - ISW

13:41Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Останні новини

14:57

Може вибухнути: водіям варто прибрати один поширений предмет з авто

14:34

Трагедія на Донбасі: РФ обстріляла шахти, 148 гірників опинилися під землеюФото

14:22

Спека повертається: Україну знову накриє потепління – стала відома дата

13:55

Росія не зможе жити в мирі: яким країнам Путін може голосити нову війну

13:41

Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани, - ISW

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном СтупакомЧого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком
13:39

Машина може часто ламатися: нумеролог розповіла, на що впливають номерні знаки

13:01

Погладшала і приховує фігуру: співачка Йолка виступила на російському фестиваліВідео

12:57

Деякі регіони України можуть залишитись без опалення взимку: названо причину

12:40

Перетворилася на дитину: зірка "Трьох мушкетерів перестала реагувати на доньку

Реклама
12:32

Блокування допомоги українцям: Польща ризикує завалити свою ж економіку

12:32

Скільки ще триватиме війна: експерт оцінив перспективи укладення миру до листопада

12:24

Путін пішов на принцип: експерт спрогнозував, як Росія буде продовжувати війну

12:24

Гороскоп Таро на завтра 27 серпня: Дівам - говорити, Близнюкам - надихати

12:02

Зі зморшками і без макіяжу: з'явилося свіже фото Софії Ротару

11:57

Чи були ваші предки литовськими князями: прізвище вкаже на шляхетське корінняВідео

11:53

Трамп шукав "гучну угоду": у Reuters дізналися нові деталі переговорів США і РФ

11:43

Знайшов нове: Володимир Пресняков уперше прокоментував розлучення сина

11:34

Православний календар на вересень 2025: коли потрібно йти до церкви

11:25

Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

11:16

Вуді Аллен виправдався перед МЗС України за "московський" скандал і потрапив до бази "Миротворець"

Реклама
11:14

Швидко, смачно, бюджетно: рецепт домашнього сиру з трьох інгредієнтів

11:01

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

10:59

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

10:47

Істерика і ганебна втеча: Лоліта зірвала виступ на росТБ

10:45

У Луцьку новонародженого назвали Ато: як батьки пояснили свій вибір

10:39

З вересня в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: що відомо

10:34

Де не можна садити озимий часник: важливо правильно вибрати попередниківВідео

10:15

Де цифра 7 серед суцільних двійок: треба бути "генієм головоломок", щоб її помітити

10:09

Чотири знаки зодіаку, які завжди поруч із вами у важкі часи

10:01

Орбан перейшов до погроз Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

10:01

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

09:51

"З автоматом у руках і в окоп": Олександр Кварта приєднався до ЗСУ

09:45

Євробачення-2026: чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 серпня (оновлюється)

09:36

Приїхала в пошуках нового життя: у США жорстоко вбили молоду українку

09:29

Україна вдарила по "золотій жилі" РФ: Київ підвищує ставки перед переговорами

09:24

Сезон грипу близько: чому фармдистриб’ютор БаДМ починає підготовку вже зараз новини компанії

09:10

Чому російсько-українська війна ризикує стати матір'ю нових війнПогляд

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

Уперше з 2014: Еліна Світоліна не пройшла до другого кола US Open

Реклама
08:33

"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен ИномВідео

08:27

У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

07:49

Масований наліт БПЛА: в окупованих Макіївці та Єнакієвому прогриміли вибухиВідео

06:53

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

06:25

Трильйони доларів під ногами: де в Україні видобувають уран та що з нього роблятьВідео

06:22

Незалежність як креативність націїПогляд

06:00

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

05:34

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

05:02

Можна переплутати з курортом: чим відрізняється в'язниця у Норвегії

04:35

Чому не варто казати слово "крайній": вчителька пояснила помилкуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихПотапВіталій КозловськийСофія Ротару
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти