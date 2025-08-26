Росія не зможе жити в мирі: яким країнам Путін може голосити нову війну

Експерт говорить, що Кремль пране й надалі жити в стані війни.

Путін намагатиметься затягнути війну / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Путін продовжуватиме війну в Україні, поки у Росії будуть можливості

Путіну зараз категорично невигідний мир

Якщо війна в Україні закінчиться, Росія може розпочати нову проти інших країн

Поки у країни-агресора Росії залишаються можливості для продовження війни, російський диктатор Володимир Путін буде максимально тягнути час та не закінчуватиме її. Про це в інтерв'ю Главреду сказав колишній співробітник Служби безпеки України, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, Путін буде тягнути час, поки є гроші і люди, а Трамп не налаштований на рішучі дії.

"Ви напевно бачили в Мережі жартівливий "трампометр", на якому температура коливається від показників "наш слон" до "помаранчевий дурень". І коливання Трампа влаштовують Росію, адже він не проукраїнський політик і не вводить санкції проти Кремля", - наголосив він.

Ступак зауважив, що Путіну зараз категорично невигідний мир.

"Що буде робити Росія, коли закінчиться війна. Про що говорити по телевізору? Зараз там говорять про нібито нацистів і бандерівців в Україні, але що далі? Про загибель після поранень, протезування, проблеми з каналізацією і водопроводом, ніхто говорити не захоче", - каже експерт.

На його думку, єдиний варіант для Росії – нова війна.

"Переміщення її (війни, - ред.) з України до країн Балтії або, наприклад, Азербайджану. Куди-небудь, аби й далі жити в стані війни", - підсумував колишній співробітник СБУ.

Чи можливе замороження війни в Україні

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко вважає, що якщо упродовж найближчих місяців Україна зможе поламати російську військову та енергетичну інфраструктуру, то у Путіна вже за кілька місяців не буде можливості вести війну.

"Зараз ми підійшли до дуже важливого моменту, коли перелам у війни може мати дуже швидкі наслідки. І тому у Путіна навіть без ножа за нашою спиною може з’явитися розуміння, що краще відповзти назад, відновити зруйноване і заплатити контрибуцію, ніж побачити на власні очі, як його режим паде під його ж ногами", - наголосив він.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, віцепрезидент США Джей Ді Венс висловив стриманий оптимізм щодо перспектив завершення війни між Росією та Україною. Зокрема, він зазначив, що Москва зробила "значні поступки", зокрема погодилась на безпекові гарантії Україні та відмовилася від намірів встановити прокремлівський режим у Києві.

Він також говорив, що повномасштабна війна, яку РФ розпочала проти України, може завершитися не пізніше, ніж за півроку.

Водночас, президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що наразі немає жодних ознак готовності російського лідера Володимира Путіна розпочати мирні переговори з Україною. Кремль дотримується стратегії затягування війни.

