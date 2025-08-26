Путін пішов на принцип: експерт спрогнозував, як Росія буде продовжувати війну

Путін не може відмовитись від війни в Україні через особисту залежність.

Війна в Україні є пріоритетом Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Міноборони РФ

Що сказав Ступак:

Путін залежний від війни в Україні

У Росії впевнені, що вистоять попри будь-які кризи

Війна триватиме навіть попри критичну ситуацію в РФ

Країна-агресорка Росія втрачає велику кількість живої сили, техніки та озброєння для продовження війни в Україні. Однак запаси деяких стратегічно важливих елементів, які забезпечують продовження війни в Україні, вже на межі.

Однак така ситуація, як і більш критична, не зупинить кремлівського диктатора Володимира Путіна. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній співробітник Служби безпеки України військовий експерт Іван Ступак.

"У Путіна якесь маніакальне занепокоєння Україною. Якщо Сталін зупинився у Фінляндії, вирвавши частину територій, і вирішив підписати договір, то Путін в Україні пішов на принцип: добити і все", - пояснив він.

Ступак наголосив, що справа аж ніяк не в територіях, а в особистій ірраціональній ворожості. Диктатор чомусь впевнений, що Росія витримає у цій війні, а Україна ні.

Тому навіть значна криза у Росії не зупинить ворога і війна буде продовжуватися далі.

Проблеми в армії Путіна

Нещодавно сам диктатор зізнався, що умови бойових дій щомісяця змінюються, а при цьому втрати армії РФ зростають. Путін навіть не зміг приховати того, що сучасні види російського озброєння дуже швидко втрачають свою ефективність.

Однак, попри усі проблеми, кремлівський диктатор не висловив реальної готовності закінчити війну в Україні.

Війна в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін може зважитися "відповзти назад" та платити контрибуцію Україні для того, щоб зберегти власний режим.

Напередодні стало відомо, що глава Кремля може вже за декілька місяців позбутися інструменту для ведення війни проти України, якщо у Сил оборони в найближчому майбутньому з'являться потужні засоби ураження, якими можна буде зламати російську військову та енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, Главред писав, що Росія, ймовірно, зацікавлена в тому, щоб спробувати укласти угоду щодо України, яка влаштовує Кремль. Утім, керівник держави Володимир Путін готовий продовжувати війну, його готовність до поступок залишається під питанням.

Більше новин:

Про персону: Іван Ступак Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.



Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

