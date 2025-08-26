Рус
Вуді Аллен виправдався перед МЗС України за "московський" скандал і потрапив до бази "Миротворець"

Анна Підгорна
26 серпня 2025, 11:16
Утім спроба Аллена відстояти себе виявилася вельми слабкою і такою, що не витримує критики.
Вуди Аллен
Вуді Аллен у Москві - як режисер виправдався за виступ / колаж: Главред, фото: imdb.com

  • У чому суть конфлікту з Вуді Алленом
  • Як Україна відреагувала на виступ режисера
  • Що сам Аллен думає з цього приводу

Оскароносний американський режисер і засновник "інтелектуальної комедії" Вуді Аллен потрапив у скандал: він прийняв запрошення на Московський міжнародний кінофестиваль, і виступив через відеозв'язок із промовою. У ній Аллен вихваляв країну-окупанта та її культуру, і висловив бажання зняти там кіно.

Міністерство закордонних справ України визнало виступ режисера ганебним і образливим. В офіційній заяві відомства засуджують фактичне схвалення Вуді Алленом військової агресії РФ. Пізніше творця "Енні Голл" і "Опівночі в Парижі" було внесено до бази "Миротворець" за "свідому участь у російському пропагандистському заході".

Новина про те, що МЗС України висловилося проти режисера через його виступ у Москві, швидко розлетілася українськими та зарубіжними ЗМІ. Сам Аллен уже дав коментар з цього приводу. Він зазначив, що війну в Україні не схвалює, але свою провину у "відбілюванні" агресора не визнає, оскільки дотримується наративу про "культуру поза політикою".

"Що стосується конфлікту в Україні, я твердо переконаний, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він розв'язав, жахлива. Але, що б не робили політики, я не вважаю, що припинення мистецького діалогу може допомогти", - заявив Вуді Аллен у бесіді з The Guardian.

Вуди Аллен
Вуді Аллен у базі "Миротворець" / myrotvorets.center

Раніше Главред розповідав про складний період у житті та кар'єрі голлівудської українки Міли Куніс. Акторка не могла собі дозволити звичайну їжу, а її тіло перетворилося на один суцільний синяк.

Також зірка "Баффі - переможниця вампірів", американська акторка Каризма Карпентер, розкрила правду про своє повернення в серіал. Його ремейк перебуває на стадії розробки та підбору акторів.

Про персону: Вуді Аллен

Вуді Аллен - американський кінорежисер, актор-комік, сценарист, чотириразовий володар премії Оскар, письменник, автор численних оповідань і п'єс, повідомляє Вікіпедія. Творець "інтелектуальної комедії". Найвідоміші фільми: "Бери гроші та тікай ", "Кохання і смерть", "Енні Голл", "Зеліг", "Всі кажуть, я тебе кохаю", "Матч-пойнт", "Вікі Крістіна Барселона", "Опівночі в Парижі" та ін.

