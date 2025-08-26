Трагедія на Донбасі: РФ обстріляла шахти, 148 гірників опинилися під землею

Внаслідок атаки на шахту ДТЕК загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

Росія знеструмила шахти на Донеччині / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Російська атака знеструмила шахти Добропільської громади

Після удару РФ у шахті залишаються сотні шахтарів

25 серпня зафіксовано понад 2,4 тисячі обстрілів Донбасу

Армія Росії здійснила черговий цинічний обстріл, внаслідок якого знеструмлені шахти Добропільськоі громади у Донецькій області. Як повідомив голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець, під землею залишаються 148 гірників.

"Внаслідок російського обстрілу знеструмлені шахти Добропільськоі громади. 148 гірників залишаються під землею", - написав він на сторінці у Facebook.

У ДТЕК також підтвердили, що Росія здійснила чергову терористичну атаку на українську енергетику, обстрілявши шахту ДТЕК. Унаслідок нападу загинув один працівник, ще троє отримали поранення.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Надамо родині всю необхідну допомогу. Постраждалим колегам також надається вся необхідна допомога", - написали в компанії.

Через атаку пошкоджено споруди та обладнання підприємства, що спричинило знеструмлення. На момент удару під землею перебувало 146 гірників, триває їх підйом на поверхню.

Наслідки обстрілів Донеччини за 25 серпня - що каже поліція

За 25 серпня Національна поліція України зафіксувала 2 451 ворожий удар по лінії фронту та житловому сектору.

"Під вогнем перебували 7 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Слов’янськ, селища Святогорівка, Ямпіль, село Іверське. Руйнувань зазнали 47 цивільних об’єктів, з них 32 житлових будинки", - зазначили в Нацполіції в Telegram.

У Ямполі росіяни обстріляли з артилерії, що призвело до загибелі однієї цивільної особи та поранення ще однієї. Також пошкоджено господарську споруду.

"На Костянтинівку ворог скинув п’ять авіабомб "КАБ-250" – травмовано чотирьох людей, пошкоджено 21 багатоквартирний і 2 приватних будинки, заклад освіти, 2 адмінбудівлі. Крім того, встановлено інформацію про одну загиблу цивільну особу в Дробишевому та одну - у Сіверську, які були вбиті під час російських обстрілів 24 серпня", - йдеться в повідомленні.

Ситуація в Донецькій області - останні новини про фронт

Главред з посиланням на Інститут вивчення війни повідомляв, що Росія провалила наступ на Добропілля, контратаки ЗСУ зірвали плани. Аналітики пояснюють невдачу просування нездатністю Росії налагодити логістику для підтримки та посилення своїх передових підрозділів.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про активізацію ворога на одному з напрямків. За його даними, українські війська успішно відбивають атаки, стримуючи просування противника на Покровщині. Українська оборона залишається стійкою, попри інтенсивні штурми з боку ворога.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив хороші новини, що українські військові досягли успішних тактичних просувань на Донбасі. Українські військові відбили позиції на адміністративному кордоні з Дніпропетровською областю, тепер Сили оборони мають успіхи в районі Мирнограда та продовжують контратакувати позиції РФ.

