Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

Марія Николишин
26 серпня 2025, 10:01
1069
Синоптикиня сказала, коли осінь запанує на всій території України.
На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання
Прогноз погоди на вересень / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Якою буде погода у вересні
  • В яких регіонах може випасти сніг

Погода в Україні у вересні буде прохолоднішою, ніж минулого року. Зокрема, на заході країни вже пануватиме справжня осінь. Про це повідомила завідувачка Відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі УНІАН.

За її словами, температура повітря очікується на 1 градус вищою за кліматичну норму, а кількість опадів очікується в межах норми.

відео дня

"Загалом, якщо порівнювати із минулим роком чи позаминулим, то цей вересень, дуже ймовірно, буде більш прохолодний. Температура повітря може бути дуже неоднорідною на території України", - наголосила вона.

В яких регіонах України буде найпрохолодніше

Синоптикиня розповіла, що якщо у південних, південно-східних та центральних областях у вересні зберігатиметься переважно літня погода, то на заході України "вже пануватиме осіння погода і температура повітря буде характерною для цього періоду".

"Місцями навіть можуть бути заморозки, а на високогір’ї Карпат - навіть сніг. Тобто це типова погода для вересня в цьому регіоні", - каже Балабух.

Якою буде температура повітря у вересні

Синоптикиня вважає, в цілому вересень буде типовий, характерний для цього періоду.

"Якщо у попередні роки вересень був все ж таки більш літнім місяцем, а середня за місяць температура повітря була вищою за +15 градусів, і переважна більшість цього періоду була такою, чисто літньою, максимальні температури сягали +30°...+35° навіть, то цього року все ж таки на заході України дуже ймовірна типова осіння погода цього місяця. На півдні більшість цього періоду ймовірно буде ще літньою", - підкреслює Балабух.

Зазначається, що далі температура поступово знижуватиметься і до кінця місяця осінь запанує на всій території України.

Погода в останній тиждень літа

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що кінець літа в Україні буде теплим.

За його словами, місцями можна очікувати короткочасні дощі у західних областях, але згодом опади припиняться по всій країні.

Водночас, синоптик говорить, що у перші дні вересня погода буде схожою більш на літню, ніж осінню, та супроводжуватиметься комфортними температурами.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт говорив, що протягом тижня погода в Україні буде прохолодною та дощовою. Водночас в регіони поступово буде повертатися спека.

Також відомо, що погода в Україні 26 серпня також буде місцями дощовою та грозовою. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів.

Водночас, синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що 26 серпня дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами. На решті території України – без опадів.

Читайте також:

Про персону: Віра Балабух

Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

погода прогноз погоди новини України Погода в Україні Віра Балабух Погода на місяць
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

10:59Війна
На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

10:01Синоптик
Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком

09:00Інтерв'ю
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на сьогодні 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Китайський гороскоп на сьогодні 26 серпня: Бикам - образи, Драконам - страх

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

Сигнал, який не можна ігнорувати - чому насправді кіт лізе до обличчя людини

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

4 отруйні продукти, які ми їмо щодня: мало хто про це здогадується

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Чотири знаки зодіаку починають нову главу життя в останні дні серпня

Останні новини

11:01

Китайський гороскоп на завтра 27 серпня: Тиграм - аб'юз, Зміям - суперечки

10:59

Гучні "прильоти" в Криму: дрони атакували інфраструктуру, перші подробиці

10:47

Істерика і ганебна втеча: Лоліта зірвала виступ на росТБ

10:45

У Луцьку новонародженого назвали Ато: як батьки пояснили свій вибір

10:39

З вересня в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію: що відомо

Чого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном СтупакомЧого чекати від гарантій для України і чи буде мир до кінця року: інтерв'ю з Іваном Ступаком
10:34

Де не можна садити озимий часник: важливо правильно вибрати попередниківВідео

10:15

Де цифра 7 серед суцільних двійок: треба бути "генієм головоломок", щоб її помітити

10:09

Чотири знаки зодіаку, які завжди поруч із вами у важкі часи

10:01

Орбан перейшов до погроз Зеленському після удару по нафтопроводу "Дружба"

Реклама
10:01

На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

09:51

"З автоматом у руках і в окоп": Олександр Кварта приєднався до ЗСУ

09:45

Євробачення-2026: чи буде Україна відправляти конкурсантів до Австрії

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 26 серпня (оновлюється)

09:36

Приїхала в пошуках нового життя: у США жорстоко вбили молоду українку

09:29

Україна вдарила по "золотій жилі" РФ: Київ підвищує ставки перед переговорами

09:24

Сезон грипу близько: чому фармдистриб’ютор БаДМ починає підготовку вже зараз новини компанії

09:10

Чому російсько-українська війна ризикує стати матір'ю нових війнПогляд

09:10

Карта Deep State онлайн за 26 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:53

Уперше з 2014: Еліна Світоліна не пройшла до другого кола US Open

08:33

"Побудувати Trump World у КНДР": Трамп хоче зустрітися з Кім Чен ИномВідео

Реклама
08:27

У Росії гучне затримання чиновників: в ISW повідомили, яка мета Кремля

07:49

Масований наліт БПЛА: в окупованих Макіївці та Єнакієвому прогриміли вибухиВідео

06:53

У МЗС назвали ключ до гарантій безпеки України: про що йдеться

06:25

Трильйони доларів під ногами: де в Україні видобувають уран та що з нього роблятьВідео

06:22

Незалежність як креативність націїПогляд

06:00

Меладзе накоїв справ у Юрмалі - що сталося

05:34

Гороскоп на завтра 27 серпня: Левам - багато щастя, Скорпіонам - низка сварок

05:02

Можна переплутати з курортом: чим відрізняється в'язниця у Норвегії

04:35

Чому не варто казати слово "крайній": вчителька пояснила помилкуВідео

03:55

ТОП-6 суперздібностей: чому інтроверти мають перевагу над екстравертами

03:36

На які ліки кава впливає негативно: несподівана відповідь учених

02:29

Гороскоп на вересень 2025 для Левів: два затемнення змінять ваш грошовий потік

01:57

Ворог активізувався на одному з напрямків: у Генштабі повідомили останні новини

01:30

"Було заперечення і багато сліз": Брітні Спірс розповіла, ким насправді був її третій чоловік

01:19

РФ виходить з конвенції про запобігання катуванням: що це означає

01:04

"Нехай не їдуть далеко": аналітик делікатно висловився про миротворців з Китаю

00:44

Оце зізнання: Павло Зібров показав палку пристрасть до дружини

00:13

Чому досвідчені водії паркуються задом: секрет, про який не розкажуть на курсах

25 серпня, понеділок
23:39

Різке похолодання до +7 та дощі: синоптики попереджають про негоду в Україні

23:23

Путін ухилився від зобов’язань після Аляски: що готує Трамп у відповідь Кремлю

Реклама
22:58

"Найважчий день в моєму житті": популярна співачка розповіла про проблеми

22:27

Усик потрапив до світової десятки найбагатших боксерів: яке місце посів українець

22:16

Як народжувався шоколад: від гіркого напою до солодкої спокуси

21:54

Чому поляки почали компостувати Україні мозок з "бандерівськими символами"Погляд

21:42

У путініста Філіпа Кіркорова трапилося нове лихо - що сталося

21:40

Трамп назвав головну поступку Путіна та заговорив про ядерне роззброєння Росії

21:39

Гороскоп 2025 для Дів: вересень принесе нові випробування та великі зміниВідео

21:32

ГМО – міфи і реальність: чи безпечні генетично модифіковані продукти

21:23

"Тимчасово заборонено": де та чому в Італії не можна помирати

21:15

Потрібен тільки перець: надзвичайно проста і смачна страва - рецептВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийАні ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти