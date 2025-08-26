На українців чекають заморозки та сніг: названо терміни відчутного похолодання

Синоптикиня сказала, коли осінь запанує на всій території України.

Якою буде погода у вересні

В яких регіонах може випасти сніг

Погода в Україні у вересні буде прохолоднішою, ніж минулого року. Зокрема, на заході країни вже пануватиме справжня осінь. Про це повідомила завідувачка Відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух у коментарі УНІАН.

За її словами, температура повітря очікується на 1 градус вищою за кліматичну норму, а кількість опадів очікується в межах норми.

"Загалом, якщо порівнювати із минулим роком чи позаминулим, то цей вересень, дуже ймовірно, буде більш прохолодний. Температура повітря може бути дуже неоднорідною на території України", - наголосила вона.

В яких регіонах України буде найпрохолодніше

Синоптикиня розповіла, що якщо у південних, південно-східних та центральних областях у вересні зберігатиметься переважно літня погода, то на заході України "вже пануватиме осіння погода і температура повітря буде характерною для цього періоду".

"Місцями навіть можуть бути заморозки, а на високогір’ї Карпат - навіть сніг. Тобто це типова погода для вересня в цьому регіоні", - каже Балабух.

Якою буде температура повітря у вересні

Синоптикиня вважає, в цілому вересень буде типовий, характерний для цього періоду.

"Якщо у попередні роки вересень був все ж таки більш літнім місяцем, а середня за місяць температура повітря була вищою за +15 градусів, і переважна більшість цього періоду була такою, чисто літньою, максимальні температури сягали +30°...+35° навіть, то цього року все ж таки на заході України дуже ймовірна типова осіння погода цього місяця. На півдні більшість цього періоду ймовірно буде ще літньою", - підкреслює Балабух.

Зазначається, що далі температура поступово знижуватиметься і до кінця місяця осінь запанує на всій території України.

Погода в останній тиждень літа

Народний синоптик Станіслав Щедрін говорив, що кінець літа в Україні буде теплим.

За його словами, місцями можна очікувати короткочасні дощі у західних областях, але згодом опади припиняться по всій країні.

Водночас, синоптик говорить, що у перші дні вересня погода буде схожою більш на літню, ніж осінню, та супроводжуватиметься комфортними температурами.

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, синоптик Укргідрометцентру Іван Семиліт говорив, що протягом тижня погода в Україні буде прохолодною та дощовою. Водночас в регіони поступово буде повертатися спека.

Також відомо, що погода в Україні 26 серпня також буде місцями дощовою та грозовою. Найтепліше буде у Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів.

Водночас, синоптикиня Наталія Діденко повідомляла, що 26 серпня дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та в Кропивницькому з районами. На решті території України – без опадів.

Про персону: Віра Балабух Віра Балабух - кандидат географічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України.

