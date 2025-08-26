Рус
Блокування допомоги українцям: Польща ризикує завалити свою ж економіку

Даяна Швець
26 серпня 2025, 12:32
205
Поляки ризикують втратити сотні тисяч працівників через нову політику Навроцького, кажуть аналітики.
Блокування допомоги українцям: Польща ризикує завалити свою ж економіку
Президент Польщі заблокував поправку про допомогу українським біженцям / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео в YouTube, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Президент Навроцький наклав вето на поправку до закону про допомогу українським біженцям
  • Це може спричинити удар по економіці Польщі через необхідність термінової легалізації сотень тисяч людей

Новий президент Польщі Кароль Навроцький відмовився підписати поправку до закону, що передбачала розширення допомоги українським біженцям. За його словами, право на польську систему охорони здоров’я повинні мати лише ті громадяни України, які працюють та активно інтегруються в суспільство. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані порталу Gremi Personal.

Станом на 30 червня 2025 року майже мільйон українців перебували у Польщі під тимчасовим захистом (статус UKR), що становить 23% від усіх біженців у ЄС. При цьому 78% із них офіційно працевлаштовані, тоді як 22% найбільш вразливі категорії, які ризикують залишитися без доступу до медичної допомоги.

відео дня
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС
ТОП-4 головні причини депортації українців з країн ЄС / Главред - інфографіка

Директор компанії Юрій Григоренко заявив, що рішення президента стало несподіванкою, адже під час виборчої кампанії Навроцький не висловлювався проти підтримки українців. Особливо під ударом опиняються жінки з дітьми, які не мають роботи й не можуть скористатися страховими полісами чоловіків, що залишаються в Україні.

Григоренко наголосив, що українці суттєво підтримують польську економіку: понад 800 тисяч осіб офіційно сплачують внески до ZUS, становлячи дві третини всіх іноземних працівників країни. Водночас нова політика ставить під загрозу систему соціального захисту біженців.

За його словами, якщо з 1 жовтня спеціальний закон так і не набуде чинності, сотні тисяч українців будуть змушені терміново легалізувати своє перебування за старими правилами, що може стати серйозним ударом по польському ринку праці та економіці.

Ветування законопроєкту про допомогу українцям в Польщі

Як писав Главред, напередодні очільник Польщі Кароль Навроцький наклав вето на закон про допомогу українцям. За його словами, соціальні виплати, зокрема 800+, повинні отримувати тільки ті українці, які беруть на себе зобов'язання працювати в Польщі. Те саме стосується охорони здоров'я.

Віце-прем'єр Польщі, міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський заявив, що таким рішенням новий президент Польщі зробив скандальний "подарунок Путіну". Як виявилось, ветування законопроєкту про допомогу українцям зупиняє фінансування Варшавою терміналів Starlink в Україні.

Директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач нещодавно пояснив, як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄС. Він вважає, що наслідки, як позитивні, так і негативні, залежатимуть від розвитку подій в Європейському Союзі та від позиції Варшави щодо давніх історичних суперечок.

Більше міжнародних новин:

Про персону: Кароль Навроцький

Кароль Тадеуш Навроцький (пол. Karol Tadeusz Nawrocki; нар. 3 березня 1983) — новообраний президент Польщі, польський історик, громадський та політичний діяч та діяч місцевого самоврядування. З 2021 року очолює Інститут національної пам'яті.

Він вважає себе "громадянським кандидатом", який покладе край "польсько-польській війні". Заявив, що готовий підтримати "будь-який польський уряд, який вимагає ексгумації польських жертв на Волині", а питання історії та соціальної відповідальності називає своїми "розмежувальними лініями".

Засуджує спроби применшити наслідки Волинської трагедії задля покращення польсько-українських відносин. Навроцький виступає проти членства України в НАТО чи Євросоюзі, поки країна не визнає відповідальності за геноцид поляків на Волині. Деякі ЗМІ характеризують його позицію як антиукраїнську.

Підтримує завершення російсько-української війни мирною угодою, але стверджує, що питання територіальних поступок має вирішувати європейське співтовариство, а також сама Україна. Також рішуче виступає проти Росії, стверджуючи, що вона "є імперіалістичною за своєю основою, незалежно від того, чи це білий терор, червоний терор чи сучасний терор", повдомляє Вікіпедія.

