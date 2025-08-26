Кремль вимушений перегруповувати війська: ISW розкрили успіхи ЗСУ на Сумщині

Російське командування провело значну ротацію на Сумському напрямку, тепер Кремль кидає 106-ту дивізію ВДВ замість виснаженої 76-ої.

ЗСУ мають успіх на Сумщині / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ISW

Про що кажуть аналітики ISW:

ЗСУ здійснили контратаки на північ від Андріївки, а також у районах Безсалівки та на лінії Андріївка – Олексіївка

Росіяни атакували позиції на півночі Сумської області та на Курщині, а також просунулись в районі Степового

Український військовий аналітик Костянтин Машовець повідомив, що напередодні підрозділи Сил оборони здійснили контратаку проти російських військ на північ від Андріївки. Паралельно Інститут вивчення війни (ISW) оприлюднив зведення щодо ситуації на Сумщині за останню добу.

Один із проросійських Z-каналів, пов’язаний із Північною групою військ РФ, заявив про просування 810-ї бригади морської піхоти у районі Степового.

24–25 серпня росіяни атакували позиції українських військових на півночі Сумської області та на території Курщини. Водночас деякі російські воєнкори визнали, що українські сили здійснили контратаки поблизу Безсалівки та між Андріївкою й Олексіївкою.

ISW підтвердив активні бої на півночі Сумської області / фото: ISW

За словами Машовця, російське командування провело ротацію й перегрупування сил на сумському напрямку. Зокрема, підрозділи 20-го мотострілецького полку та 810-ї бригади морської піхоти замінили 30-й мотострілецький полк і 155-ту бригаду морпіхів, які зазнали серйозних втрат на заході проривного фронту.

Варто зазначити, що ще у квітні 2025 року ISW фіксував дії 20-го полку на Торецькому напрямку.

Крім того, російське військове командування перекинуло підрозділи 106-ї дивізії ВДВ, аби вони замінили більшість або й усі сили 76-ї дивізії, яка намагалася просунутися у східній частині прориву, особливо в районі Юнаківки.

Нині підрозділи 106-ї дивізії ВДВ діють біля Юнаківки, а сили 11-ї та 83-ї бригад десантників – у Яблунівці. Тим часом оператори безпілотників російського підрозділу "Смуглянка" завдають ударів по українських позиціях в Андріївці.

Новини України - що відбувається на фронті

Главред з посиланням на Генштаб ЗСУ писав про те, що ворог активізувався на одному з напрямків. Українські війська успішно відбивають атаки, не даючи їм просунутися на Покровському напрямку. Їхня оборона залишається стійкою, попри інтенсивні штурми ворога.

В той же час виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зазначив, що ЗСУ можуть відступити із стратегічної ділянки фронту. За його словами, українські Сили оборони можуть відступити з Серебрянського лісу через те, що він повністю знищений у результаті бойових дій.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" заявив, що українські військові досягли успішних тактичних просувань на Донбасі. Ці успіхи можуть істотно полегшити ситуацію на відповідних ділянках фронту.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

