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Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

Анна Косик
24 липня 2024, 11:46
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Під час візиту у Китай головний дипломат України заявив про готовність до діалогу з країною-агресором Росією, однак на певних умовах.
Переговоры 2022, Кулеба в Китае
Україна може погодитись на переговори з Росією, але за певних умов / Колаж: Главред, фото: МЗС України, Михайло Подоляк

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І у місті Гуанчжоу. Розмова, що тривала три години, стосувалася шляхів досягнення "справедливої угоди про мир" в Україні.

Як пише Reuters, розмова між представниками України і Китаю тривала довше, ніж планувалося, однак представники делегації розповіли виданню, що вона була дуже глибокою та конкретною.

У своєму початковому виступі на зустрічі Кулеба заявив, що очікує "ретельних та предметних переговорів щодо двосторонніх відносин, міжнародного порядку денного і, найголовніше, шляху до миру". Згодом в міністерстві закордонних справ Китаю навели цитату Кулеби. Він сказав, що Україна готова до діалогу з країною-агресором Росією, але він повинен бути розумним.

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"Україна високо цінує позитивну та конструктивну роль Китаю у забезпеченні миру та підтримці міжнародного порядку. Україна надає великого значення думці Китаю і уважно вивчила "консенсус із шести пунктів", досягнутий Китаєм та Бразилією щодо політичного врегулювання української кризи. Україна бажає та готова брати участь у діалозі та переговорах з Росією. Звичайно, переговори мають бути розумними та предметними та спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру", – йдеться в повідомленні.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Мирні переговори України і Росії - що відомо

Напередодні Володимир Зеленський заявив, що якби комусь дійсно вдалося завершити війну агресора Росії проти України за 24 години, то всі зітхнули б із полегшенням. Але прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки.

Раніше в ISW проаналізували, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.

Нагадаємо, президент України вважає, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.

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КНР Дмитро Кулеба мирні переговори з Росією
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