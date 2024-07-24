Україна готова вести переговори з Росією: в МЗС заговорили про встановлення миру

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван І у місті Гуанчжоу. Розмова, що тривала три години, стосувалася шляхів досягнення "справедливої угоди про мир" в Україні.
Як пише Reuters, розмова між представниками України і Китаю тривала довше, ніж планувалося, однак представники делегації розповіли виданню, що вона була дуже глибокою та конкретною.
У своєму початковому виступі на зустрічі Кулеба заявив, що очікує "ретельних та предметних переговорів щодо двосторонніх відносин, міжнародного порядку денного і, найголовніше, шляху до миру". Згодом в міністерстві закордонних справ Китаю навели цитату Кулеби. Він сказав, що Україна готова до діалогу з країною-агресором Росією, але він повинен бути розумним.
"Україна високо цінує позитивну та конструктивну роль Китаю у забезпеченні миру та підтримці міжнародного порядку. Україна надає великого значення думці Китаю і уважно вивчила "консенсус із шести пунктів", досягнутий Китаєм та Бразилією щодо політичного врегулювання української кризи. Україна бажає та готова брати участь у діалозі та переговорах з Росією. Звичайно, переговори мають бути розумними та предметними та спрямованими на досягнення справедливого та міцного миру", – йдеться в повідомленні.
Що потрібно знати про Reuters?
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Мирні переговори України і Росії - що відомо
Напередодні Володимир Зеленський заявив, що якби комусь дійсно вдалося завершити війну агресора Росії проти України за 24 години, то всі зітхнули б із полегшенням. Але прості варіанти передбачають територіальні поступки на користь Москви. Київ не згоден з такими сценаріями і не піде на подібні кроки.
Раніше в ISW проаналізували, що диктатор-президент Росії Володимир Путін не зацікавлений у чесних мирних переговорах на будь-яких умовах, окрім російських. Натомість безкомпромісні умови Кремля для ведення діалогу - рівнозначні капітуляції України.
Нагадаємо, президент України вважає, що світ має чинити тиск на країну-агресора Росію, щоб посадити її за стіл переговорів і розглянути можливість припинення війни.
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