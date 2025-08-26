У Луцьку новонародженого назвали Ато: як батьки пояснили свій вибір

У свій день народження малюк отримав першу вишиванку та фотографію на тлі українського прапора з крихітною булавою в руці.

https://glavred.net/ukraine/v-lucke-novorozhdennogo-nazvali-ato-kak-roditeli-obyasnili-svoy-vybor-10692695.html Посилання скопійоване

Хлопчик на ім'я Ато мешкає зі своїми батьками в Луцьку / Фото: Facebook Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

Ви дізнаєтеся:

Чому новонародженому дали ім'я Ато

Яке повне ім'я дитини

У День незалежності України, 24 серпня 2025 року, у Луцьку народився хлопчик, якому батьки дали незвичайне ім'я - малюка назвали Ато.

Як розповіли на Facebook-сторінці Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства, хлопчик народився в пологовому відділенні Волинського обласного перинатального центру. Вага малюка при народженні становила 3350 грамів, а зріст - 54 сантиметри.

відео дня

У свій день народження малюк отримав першу вишиванку і фотографію на тлі українського прапора з крихітною булавою в руці. Мама дитини сказала, що цей кадр - це прояв поваги їхньої сім'ї до України та українського народу.

Фото новонародженого в його першій вишиванці / Фото: Facebook Волинське обласне медоб'єднання захисту материнства і дитинства

Чому хлопчика назвали Ато

Ім'я дитини співзвучне з абревіатурою антитерористичної операції на сході України, проте не має жодного стосунку до цих подій.

Річ у тім, що батьки дитини родом з Узбекистану, але переїхали і живуть на українській Волині.

Мама малюка Махмудова Нозіма Ахмет Кизи пояснила, що Ато - це арабське ім'я. Повне ім'я дитини - Махмудов Ато Хафізулла Огли.

Раніше Главред писав, що найдовше українське прізвище та ім'я належать жителю Тернополя. Скорочено його називають "Бронік" або "Бронівогневластіслав", але ось повне ПІБ містить 100 символів.

Вам також може бути цікаво почитати такий матеріал: Топ-10 найпоширеніших українських прізвищ: чи є серед них ваше.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред